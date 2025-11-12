Saisie de 130 kg de chanvre indien cachés dans des sacs de maïs

Le commissariat du premier arrondissement de Bohicon a intercepté, mardi 11 novembre 2025 deux motocyclistes transportant une importante quantité de chanvre indien en provenance d’Azovè.

Deux motocyclistes suspects transportant des sacs servant au transport du maïs ont été interceptés, à l’aube du mardi 11 novembre 2025, au carrefour Dako à Bohicon, département du Zou.

Les deux motocyclettes de marque Haojue et TVS ainsi que leur chargement ont été transportés au commissariat du premier arrondissement.

« Deux cent trente-sept (237) plaquettes de chanvre indien répartis dans six (06) sacs soit un poids total de cent trente (130) kilogrammes », ont été découverts lors de la fouille des suspects.

« Les mis en cause ont déclaré avoir quitté la commune d’Azovè » dans le département du Couffo.

Placés en garde à vue, les suspects seront mis à la disposition de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et précurseurs (OCERTID) pour la suite des investigations, a informé la Police.

M.M.

12 novembre 2025 par ,