mercredi, 12 novembre 2025 -

675 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Lutte contre le trafic des produits psychotropes dans le Zou

Saisie de 130 kg de chanvre indien cachés dans des sacs de maïs




Le commissariat du premier arrondissement de Bohicon a intercepté, mardi 11 novembre 2025 deux motocyclistes transportant une importante quantité de chanvre indien en provenance d’Azovè.

Deux motocyclistes suspects transportant des sacs servant au transport du maïs ont été interceptés, à l’aube du mardi 11 novembre 2025, au carrefour Dako à Bohicon, département du Zou.

Les deux motocyclettes de marque Haojue et TVS ainsi que leur chargement ont été transportés au commissariat du premier arrondissement.

« Deux cent trente-sept (237) plaquettes de chanvre indien répartis dans six (06) sacs soit un poids total de cent trente (130) kilogrammes », ont été découverts lors de la fouille des suspects.

« Les mis en cause ont déclaré avoir quitté la commune d’Azovè » dans le département du Couffo.

Placés en garde à vue, les suspects seront mis à la disposition de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et précurseurs (OCERTID) pour la suite des investigations, a informé la Police.
M.M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




3 escrocs arrêtés pour faux billets et portefeuilles magiques


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
03 individus ont été interpellés, mardi 11 novembre 2025 à Ahozon, dans (…)
Lire la suite

Une jeune femme condamnée pour 5 millions F de MoMo impayés


11 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a (…)
Lire la suite

Un ressortissant nigérien jugé pour outrage au Président Talon


11 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un ressortissant nigérien a été jugé, ce mardi 11 novembre 2025, lors (…)
Lire la suite

Une école privée sommée de quitter son site pour loyers impayés


10 novembre 2025 par Marc Mensah
Une école privée doit quitter son site d’Agonsoudja dans la commune (…)
Lire la suite

2 commerçants expulsés pour 24 et 18 mois d’arriérés de loyers


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Saisi, le 7 mars 2025, d’un litige portant sur la résiliation de baux (…)
Lire la suite

7000 plaintes de violences aux femmes enregistrées


10 novembre 2025 par Marc Mensah
Plus de 7.000 plaintes de violences faites aux femmes ont été (…)
Lire la suite

La comédienne Aurélie de la compagnie Sèmako Wobaho en prison


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’artiste comédienne, Aurélie Guézo, de la compagnie Sèmako Wobaho du (…)
Lire la suite

La zone forestière de Séri incorporée au Parc national de la Pendjari


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La zone forestière de Séri est désormais incorporée au complexe du Parc (…)
Lire la suite

Isidore Gnonlonfoun relâché après sa garde-à-vue


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ex maire de la ville de Cotonou Isidore Gnonlonfoun et l’ex directeur (…)
Lire la suite

Deux fourrières ouvertes à Cotonou pour les véhicules


27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ville de Cotonou dispose désormais de fourrières municipales (…)
Lire la suite

82 personnes dont 11 femmes arrêtées à Godomey


26 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’une opération d’envergure menée par la directrice (…)
Lire la suite

2 ans et 10 ans de prison pour atteinte sexuelle sur mineure


26 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a (…)
Lire la suite

Un couple arrêté pour détention de 519 kg de faux médicaments


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Un mécanicien diéséliste et son épouse, une commerçante, ont été (…)
Lire la suite

P&N BENIN SA condamnée à verser 3,9 millions FCFA à ERMINIG CONSEIL


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de Commerce de Cotonou a condamné, le 16 octobre 2025, la (…)
Lire la suite

Le dossier Akponna-Adambi renvoyé au 5 novembre


23 octobre 2025 par Marc Mensah
Le tribunal d’Abomey-Calavi a de nouveau renvoyé, mercredi 22 octobre (…)
Lire la suite

8 cybercriminels arrêtés dans un couvent


21 octobre 2025 par Marina Houénou
Le commissariat central de Dogbo, a interpellé dimanche 19 octobre (…)
Lire la suite

Boni Yayi et le duo candidat LD convoqués devant la police judiciaire


21 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Sale temps pour le parti Les Démocrates . Par exploit d’huissier en (…)
Lire la suite

Prés de 2 millions FCFA arnaqués à des agents Mobile Money pour jouer (…)


16 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Un passionné des jeux de paris sportif a comparu ce jeudi 16 octobre (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires