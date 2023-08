Sadio Mané signe à Al Nassr de Cristiano Ronaldo

Encore une star du football africain qui quitte l’Europe pour l’Arabie Saoudite dans ce mercato estival. Cette fois, c’est le tour du champion d’Afrique sénégalais, Sadio Mané qui rejoint Al Nassr, club où évolue la star portugaise Cristiano Ronaldo.

Une saison après son départ de Liverpool en direction du Bayern, Sadio Mané quitte maintenant l’Europe. Conséquence de son échec au club allemand et du fait que les têtes hautes du club munichois ne veulent plus du Lion de la Téranga.

Plombé par une longue blessure en pleine saison, Mané ne s’est jamais adapté en Bavière et n’a pas pu résister aux approches de l’Arabie Saoudite. L’attaquant international sénégalais a signé officiellement à Al Nassr ce mardi 01 Août 2023.

Mané va désormais évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo. Son transfert est estimé à 27 millions d’euros. Le salaire du Sénégalais sera de 40 millions d’euros par an au club saoudien.

Official, confirmed. Sadio Mané leaves Bayern and joins Al Nassr ! 🟡🔵🇸🇦

Mané will play alongside Cristiano Ronaldo — following Seko Fofana, Marcelo Brozovic and Alex Telles arrivals.pic.twitter.com/ELBItR3yOG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023