Sadio Mané forfait pour le choc PSG vs Bayern

L’international attaquant sénégalais Sadio Mané n’est toujours pas remis de sa blessure qui l’a privé de la Coupe du monde au Qatar avec les Lions de la Teranga. Il est forfait pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au PSG.

En conférence de presse ce vendredi 03 février, l’entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann a officialisé le forfait de son attaquant Sadio Mané pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face au PSG prévu pour mardi 14 février.

« Je m’attends à ce qu’il revienne à la mi ou fin février, a expliqué le technicien du club bavarois. Les choses se présentent bien et il n’a pas de douleur. Il manquera certainement le match aller contre le PSG. », a clarifié le technicien allemand.

