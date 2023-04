Sadio Mané de retour à l’entrainement ce dimanche

Le Ballon d’Or africain 2022, Sadio Mané, est déjà de retour avec le Bayern son club. Sanctionné pour avoir infligé un coup digne d’un « Lion de la Teranga » à Leroy Sané, le champion d’Afrique en titre est de retour ce dimanche 16 Avril, à l’entrainement.

Fin de sanction pour Sadio Mané. Mis à l’écart pour un match dans l’affaire qui le mettait aux prises avec son coéquipier Leroy Sané, le Sénégalais est de retour. Il était à l’entraînement collectif du Bayern ce match pour préparer le match retour contre Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions.

Sadio Mané a donc réintégré le groupe bavarois comme l’avait annoncé son entraîneur, Thomas Tuchel : « demain (dimanche), il reprendra l’entraînement normalement et sera dans le groupe contre Manchester City », annonçait l’ancien coach du PSG.

Sadio Mané is back in training this morning pic.twitter.com/h8tt2cO1HF

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 16, 2023