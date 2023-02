Sacca Lafia ouvre un atelier d’évaluation du scrutin du 08 janvier

Le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Sacca Lafia a ouvert mardi 14 février 2023, un atelier d’évaluation des élections législatives de janvier 2023. Les assises seront l’occasion pour les acteurs impliqués dans l’organisation de ces élections, d’évaluer le chronogramme de déroulement, de consolider les acquis et de projeter des perspectives pour les échéances à venir.

Les élections législatives de janvier 2023 seront évaluées. Le président de la CENA, Sacca Lafia a ouvert les travaux d’un atelier d’évaluation à Parakou mardi 14 février 2023. Conformément aux dispositions de l’article 19 du Code électoral, un rapport général des élections sera élaboré, amendé et validé par les participants à ces assises.

Cette rencontre de grande importance connait la présence des partenaires techniques et financiers, des responsables et membres du conseil électoral, des autorités politico-administratives, des préfets de départements notamment, et du maire de la ville de Parakou, Inoussa Chabi Zimé.

