Sacca Lafia explique pourquoi le taux de participation est inférieur à 50%

Le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Sacca Lafia, a publié dans la soirée de ce samedi 17 janvier 2026, les résultats provisoires des élections législatives du 11 janvier dernier. Il a expliqué les raisons pour lesquelles le taux est inférieur à 50%.

36,73%, c’est le taux de participation aux élections législatives de janvier 2026 au Bénin. En proclamant les grandes tendances dans la soirée de ce samedi 17 janvier 2026, le président de la CENA a expliqué les raisons pour lesquelles ce taux est inférieur à 50%. Ce taux d’après le président de la CENA, semble « tout naturellement plaqué », mais que la réalité est bien au-delà. La première raison qu’il a évoqué est que « le vote n’est pas obligatoire au Bénin ».

L’autre raison évoquée par le président de l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin, est que la liste électorale tient compte de tous les citoyens béninois âgés de 18 ans et plus. « Mais que le citoyen ait l’intention de voter ou non, qu’il soit en possibilité ou en capacité de voter ou non, qu’il ait l’intention de voter ou non, qu’il soit en voyage ou non » ; ce qui est sûr d’après lui, c’est que « tous figurent sur la liste électorale ».

Outre ces électeurs qui, d’une manière ou d’une autre n’ont pu voter, le plus important, a-t-il souligné, « c’est que ceux qui veulent voter ont eu toute la latitude et toute la liberté de voter ».

Les résultats provisoires de ces élections donnent le parti Union progressiste le renouveau (UP-R), gagnante avec 60 sièges de députés contre 49 pour le Bloc républicain (BR) ; seuls partis ayant levé des sièges selon les nouvelles dispositions.

F. A. A.

17 janvier 2026 par ,