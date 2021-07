Sacca Lafia élu président du Conseil Électoral

Le président du Conseil Electoral ainsi que le rapporteur ont été désignés ce jeudi 15 juillet 2021.

L’ancien ministre de l’intérieur Sacca Lafia et représentant de la majorité parlementaire est le nouveau président du Conseil Electoral.

Le rapporteur du Conseil Electoral (CE) est Aurelien Luc Nicolas Assogba. Il est le représentant les magistrats au sein du CE.

Le président et le rapporteur ont été désignés ce jeudi 15 juillet 2021. Leur désignation fait suite à la prestation de serment des membres du Conseil Electoral qui est intervenue mercredi dernier.

Le conseil électoral est le nouvel organe de direction de la commission électorale. Il est constitué de deux instances : un Conseil électoral et une Direction générale des élections.

La Conseil électoral est l’organe (politique) de direction et de supervision. Ces 5 membres sont Koffi Adolphe Djiman (choisi par le président de la République), Sacca Lafia (représentant la majorité parlementaire), Boukari Adam Soulé (démissionnaire, représentant la minorité parlementaire), Sanni Gounou (désigné par le Chef de l’opposition) et Aurelien Luc Nicolas Assogba (magistrats).

La deuxième instance de la commission électorale, la Direction générale des élections, est chargée de la conduite des activités électorales. Ses membres seront recrutés par le Conseil électoral par appel à candidature.

