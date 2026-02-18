Sacca Lafia échange avec la commission du NDI

Le président de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA),Sacca Lafia, a reçu en audience, mardi 17 février 2026, une délégation du National Democratic Institute (NDI), en mission d’évaluation préélectorale au Bénin.La séance de travail s’est tenue en présence des membres du Conseil électoral et de la Direction générale des élections. Cette configuration élargie témoigne de l’importance accordée à la concertation et à la transparence dans la conduite du processus électoral.

Rencontre stratégique entre la Commission Électorale Nationale Autonome et le National Democratic Institute dans la perspective du prochain scrutin présidentiel. Les échanges ont porté sur les dispositions techniques et organisationnelles envisagées par la CENA pour garantir un scrutin apaisé, inclusif et crédible.

Les discussions se sont axées sur les mécanismes de sécurisation des opérations électorales, la formation des acteurs impliqués et les mesures destinées à renforcer la confiance des citoyens dans le processus.

Le représentant du NDI Christopher Fomunyoh s’est félicité de la qualité des discussions. Il a qualifié les échanges de « très fructueux » et salué la pertinence des mesures présentées par la CENA. Selon lui, l’engagement affiché par l’institution électorale constitue un signal fort en faveur d’un scrutin conforme aux standards démocratiques.

Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de suivi et d’accompagnement des préparatifs électoraux par les partenaires internationaux, traduisant l’attention soutenue portée au bon déroulement de l’élection présidentielle au Bénin.

