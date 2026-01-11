Saca Lafia lance officiellement les opérations électorales

Le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Saca Lafia a procédé au lancement officiel du scrutin du dimanche 11 janvier 2026. C’était à l’occasion d’une cérémonie qui a eu pour cadre le nouveau siège de la CENA à Cotonou, dans la soirée de ce samedi 10 janvier.

Ce dimanche 11 janvier 2026, les Béninois iront aux urnes pour l’élection des députés de la 10e législature. Cette élection législative est couplée avec celle des conseillers communaux et municipaux.

A la veille de ces élections très attendues des Béninois, le président de la CENA s’est adressé à la Nation béninoise lors d’une cérémonie marquant ainsi le démarrage effectif des opérations électorales sur l’ensemble du territoire national, et conformément aux dispositions légales en vigueur.

Saca Lafia a réaffirmé à l’occasion, l’engagement de l’institution qu’il préside à garantir l’organisation d’un scrutin libre, transparent, inclusif et apaisé, dans le strict respect des principes démocratiques et des textes régissant le processus électoral au Bénin. Il a invité l’ensemble des électeurs à accomplir leur devoir civique dans le calme, la discipline et le respect des consignes établies.

F. A. A.

