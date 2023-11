Le Syndicat annonce la paralysie des animations pédagogiques

Les Conseillers pédagogiques de l’enseignement secondaire annoncent le boycott des animations pédagogiques prévues pour le mercredi 08 novembre 2023.

A travers une correspondance adressée au Ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, le Syndicat National des Conseillers Pédagogiques de l’Enseignement du Second Degré (SYNACOPESD) a annoncé le boycott des animations pédagogiques qui se tiendront mercredi 08 novembre 2023.

Les Conseillers Pédagogiques (CP) entendent manifester ainsi leur mécontentement face à la lourdeur administrative et les retards dans la mise en œuvre de certaines réglementations dont le décret n°2015-592 du 21 novembre 2015 portant statuts particuliers des corps des personnels enseignants de l’enseignement du second degré.

« Le mal dont souffre le sous-secteur s’apparente à l’hypertension qui attaque chacun des organes et les détruit irrémédiablement sans aucun signe extérieur (…) », a indiqué la correspondance signée du Secrétaire général du SYNACOPESD, Joseph Bara.

