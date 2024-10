SOBEBRA accueille les douanes chinoises pour une validation OEA

Certifiée au programme des Opérateurs économiques agréés (OEA) dont l’Accord de reconnaissance mutuelle est en cours de finalisation entre les administrations douanières du Bénin et de la Chine, la SOBEBRA a reçu la visite d’une délégation des douanes chinoises le jeudi 24 octobre 2024.

Une délégation des douanes chinoises accompagnée des douanes béninoises a visité, jeudi 24 octobre 2024, les installations de la Société Béninoise de Boissons Rafraîchissantes (SOBEBRA) à Cotonou dans le cadre du processus d’audit qui a conduit à la validation de la SOBEBRA au programme des Opérateurs économiques agréés (OEA). La délégation conduite par le directeur général adjoint de la douane de GonBei, Yang HAI, représentant le directeur général des douanes chinoises, a été accueillie par le Directeur général de la SOBEBRA.

Alain HERAIBI s’est dit « honoré » que « la SOBEBRA a été choisie pour la réalisation de cet audit de contrôle en tant qu’Opérateur économique agréé ». Le Dg a saisi l’occasion pour présenter son unité de production et de commercialisation de bière, de boissons gazeuses et d’eau ainsi que l’ensemble des directions qui accompagneront les administrations douanières au cours de la mission. La SOBEBRA importe, selon le Dg, la majeure partie de ses matières premières mais aussi tout l’outillage et tout le matériel industriel.

L’équipe du programme des Opérateurs économiques agréés (OEA), selon le Directeur général adjoint des douanes béninoises, est présente pour l’observation de la validation sur site. C’est dans le cadre de l’Accord de reconnaissance mutuelle entre les administrations douanières du Bénin et de la Chine conformément aux standards de l’Organisation mondiale des douanes.

« Le Bénin est le premier pays de l’Afrique de l’Ouest à pouvoir faire cet accord de reconnaissance mutuelle. C’est le quatrième pays africain après l’Afrique du Sud et l’Ouganda. Donc, c’est vraiment crucial de venir s’imprégner, de regarder suivant la feuille de route qui avait été fait », a précisé Aimé Yvan KAREGIRE.

Le Directeur général adjoint de la douane béninoise a remercié la SOBEBRA qui permet à la douane chinoise de jauger la conformité du processus afin que la reconnaissance mutuelle puisse permettre à toutes les entreprises béninoises qui seront agréées dans ce programme d’avoir des facilités en Chine. « La SOBEBRA, c’est l’une des institutions qui ont des standards nationaux et internationaux et un système de conformité », a reconnu le DGA des douanes béninoises.

Pour le directeur général adjoint de la douane de GonBei, Yang HAI, représentant le directeur général des douanes chinoises, le programme OEA « fluidifie les opérations douanières par rapport à la sécurité douanière et à la sûreté douanière ». L’audit du processus de validation est une occasion pour les douanes chinoises aussi d’apprendre. « C’est un processus très important dans notre programme de coopération. (…) Cela va améliorer l’environnement des affaires entre nos deux Etats et contribuer au développement de nos deux Etats », a souligné Yang HAI.

Dans le cadre du Programme d’Opérateurs économiques agréés (OEA), le Bénin a certifié trois (03) sociétés, notamment DHL, le supermarché Erevan et la Société Béninoise de Brasseries (SOBEBRA). Les douanes chinoises et béninoises vont signer l’accord de reconnaissance mutuelle du programme OEA ce vendredi 25 octobre 2024, faisant suite à un processus entamé en novembre 2023.

M. M.

25 octobre 2024 par ,