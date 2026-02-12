jeudi, 12 février 2026 -

Catastrophes naturelles au Maroc

SM le Roi ordonne un vaste programme d’aide aux sinistrés des intempéries




Sur Hautes Instructions Royales, le gouvernement du Maroc déploie un vaste programme d’aide et de soutien d’un budget prévisionnel de 03 milliards de dirhams en faveur des familles et populations sinistrées suite aux intempéries.

Suite aux intempéries d’intensité exceptionnelle qu’a connues le Royaume du Maroc au cours des deux derniers mois, et plus particulièrement dans la plaine du Gharb et le Loukkos, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, fidèle à Sa Constante Sollicitude envers Ses sujets et Soucieux de la préservation de leur sécurité et de l’amélioration de leurs conditions de vie, a donné Ses Hautes Instructions au gouvernement afin de déployer un vaste programme d’aide et de soutien en faveur des familles et des populations sinistrées et d’arrêter les mesures nécessaires.

Le Gouvernement a déclaré ces intempéries comme événement catastrophique et les communes des quatre provinces (Larache, Kénitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane), les plus impactées, zones sinistrées.
Dans ce cadre, les autorités ont mis en place un programme d’aide et de soutien, doté d’un budget prévisionnel de trois milliards de dirhams, élaboré sur la base d’un diagnostic rigoureux et approfondi de la situation sur le terrain, ainsi que d’une évaluation précise des répercussions économiques et sociales de ces intempéries.

Ce programme comprend des aides pour le relogement, la perte de revenu, la réhabilitation des logements et des petits commerces impactés, ainsi que pour la reconstruction des logements effondrés, pour un montant global de 775 millions de dirhams. Il est prévu des aides en nature et pour le renforcement des interventions d’urgence sur le terrain, à hauteur de 225 millions de dirhams. D’autres aides sont destinées aux agriculteurs et aux éleveurs pour un montant de 300 millions de dirhams. Par ailleurs, des investissements de 1,7 milliard de dirhams sont prévus pour la réhabilitation des infrastructures routières et hydroagricoles et pour la réhabilitation des réseaux de base.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné également Ses Hautes Instructions afin que ce programme soit exécuté avec exemplarité, célérité et sens de responsabilité permettant aux citoyens des zones sinistrées de retrouver, dans les meilleurs délais, des conditions de vie normales.
Ces catastrophes naturelles qu’a connues le Royaume ont provoqué l’inondation de plus de 110.000 hectares et entraîné le déplacement de près de 188.000 personnes dans les provinces de Larache, Kénitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane.

12 février 2026 par Ignace B. Fanou




