SM. le Roi lance les travaux d’un complexe industriel de “moteurs d’avions”

Le Royaume du Maroc se repositionne dans l’industrie aéronautique. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, a présidé, lundi 13 octobre 2025, à Nouaceur, la cérémonie de présentation et de lancement des travaux de réalisation du complexe industriel de “moteurs d’avions” du groupe Safran. Ce projet structurant renforce la vocation du Maroc en tant que hub stratégique mondial de l’industrie aéronautique.

Ce grand complexe dont les travaux ont été lancés lundi dernier par SM. Le Roi Mohamled VI, sera implanté au sein de la plate-forme industrielle intégrée dédiée aux métiers de l’aéronautique et de l’espace “Midparc” de Nouaceur. Il sera composé d’une usine d’assemblage et de test des moteurs d’avions du groupe Safran et d’une autre dédiée aux activités de maintenance et de réparation des moteurs d’avions de nouvelle génération LEAP (Leading Edge Aviation Propulsion).

Ces deux nouveaux sites de référence, performants, innovants et durables renforcent la relation d’excellence et le partenariat d’exception entre Safran et le Maroc et témoignent de la Volonté ferme de Sa Majesté le Roi de hisser le secteur de l’aéronautique à des niveaux de compétitivité technologique des plus élevés.

Au début de cette cérémonie, il a été procédé à la projection d’un film institutionnel retraçant le développement qu’a connu le secteur aéronautique, un des métiers mondiaux du Maroc, durant ces dernières années, grâce aux réformes audacieuses et aux chantiers structurants initiés par le Souverain.

Maroc, destination mondiale incontournable dans les secteurs de pointe

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Ryad Mezzour, a affirmé dans son discours devant le Souverain que grâce à la Vision éclairée de SM le Roi, le Maroc s’est érigé en une destination mondiale incontournable dans des secteurs de pointe, notant qu’en moins de deux décennies, et à la faveur des stratégies ambitieuses, successives et complémentaires, pilotées par le Souverain, le Royaume a édifié une industrie aéronautique de classe mondiale.

Le chiffre d’affaires à l’export du secteur a réalisé un bond significatif, “passant de moins d’un milliard de dirhams en 2004 à plus de 26 milliards de dirhams en 2024”, a précisé M. Mezzour, soulignant que ce secteur fédère aujourd’hui plus de 150 acteurs, parmi lesquels figurent les plus grands opérateurs mondiaux, et représente une véritable vitrine du savoir-faire industriel national.

Le ministre a rappelé que le Groupe Safran, partenaire historique du Royaume depuis 25 ans, renouvelle aujourd’hui sa confiance envers la plateforme Maroc, à travers la mise en œuvre d’un complexe intégré d’assemblage, de test, de maintenance et de réparation de moteurs d’avions, de classe mondiale.

Il s’agit de la mise en place d’une usine de maintenance et de réparation de moteurs d’avions (1,3 milliard de dirhams), d’une capacité de maintenance de 150 moteurs par an et permettant la création de 600 emplois directs à l’horizon 2030.

Sans oublier le développement d’une usine d’assemblage et de test de moteurs d’avions de ligne, de type LEAP-1A, équipant notamment les modèles d’avions Airbus A320 Neo, a indiqué M. Mezzour.

Le complexe a une capacité d’assemblage de 350 moteurs par an. Cet investissement de 2,1 milliards de dirhams va générer 300 emplois hautement qualifiés d’ici 2029.

Deuxième site de production du moteur LEAP-1A au niveau mondial, ce projet permettra d’ancrer durablement le Royaume dans la chaîne de valeur mondiale des motoristes aéronautiques et entraînera, dans son sillage, de nouveaux équipementiers au sein de l’écosystème national, a fait observer le ministre, relevant que l’industrie aéronautique fait de sa capacité à créer des emplois pérennes et qualifiés pour les jeunes son premier enjeu.

Le président du Conseil d’Administration du Groupe Safran a souligné que la présence de SM le Roi à cette cérémonie revêt une signification profonde pour son groupe. M. Ross McInnes a affirmé qu’elle témoigne non seulement de l’intérêt que le Souverain accorde au développement industriel du Royaume, mais aussi de l’environnement d’investissement exemplaire que SM le Roi ne cesse de promouvoir, à travers une vision éclairée, audacieuse et tournée vers l’avenir.

Mettant en avant l’excellence des relations économiques et industrielles entre la France et le Royaume du Maroc, M. McInnes a assuré que son Groupe “ne produit pas au Maroc mais avec le Maroc”, pays stratégique à bien des égards pour Safran.

Des liens forts entre le Groupe Safran et le Royaume

Il a réitéré la détermination du Groupe Safran à entretenir ce lien fort avec le Royaume, affirmant qu’”ensemble, nous nous engageons en faveur du développement et de l’accélération économique du secteur aéronautique marocain”.

Le Directeur général du Groupe Safran a assuré que le choix d’implanter le nouveau complexe industriel de moteurs d’avions Safran au Maroc n’est pas fortuit. M. Olivier Andriès a souligné que son groupe a ainsi “fait le choix d’un pays doté de talents, d’infrastructures modernes et d’un cadre macroéconomique stable”.

Et d’ajouter : “Mais surtout, nous avons été guidés par la confiance que nous inspire la dynamique impulsée par Votre Majesté pour faire du Royaume une plateforme industrielle compétitive à l’échelle mondiale”.

“Aujourd’hui, ces deux projets et les extensions en cours dans trois autres de nos sites représentent un investissement de plus de 350 millions d’euros et créeront des milliers d’emplois pour tout l’écosystème aéronautique du Royaume”, a déclaré le DG de Safran.

L’événement a été marquée par la signature de trois conventions présidée par SM le Roi Mohammed VI. La première est un protocole d’accord, qui acte les engagements des deux partenaires, Etat et groupe Safran, pour l’installation de l’usine d’assemblage et de test de moteurs d’avions du groupe français.

Elle a été signée par MM. Ryad Mezzour, Karim Zidane, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques publiques, et Olivier Andriès.

La deuxième est un mémorandum d’entente relatif à l’approvisionnement des sites de Safran en énergies renouvelables.

Elle a été signée par M. Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, M. Ryad Mezzour, M. Mohamed Ouhmed, secrétaire général du Département de la transition énergétique, M. Olivier Andriès, M. Youssef Ettazi, Directeur général de la Société régionale multiservices de Casablanca-Settat, Mme Fatima Guennouni, Directrice générale de la Société régionale multiservices de Rabat-Salé-Kénitra, et M. Adil Khamis, Directeur général d’Energie Eolienne du Maroc-Nareva.

La troisième convention est un accord d’implantation à Midparc de l’usine d’assemblage et de test des moteurs d’avions du groupe Safran.

Elle a été signée par M. Khalid Safir, Directeur général de la Caisse de Dépôt et de Gestion, M. Stéphane Cueille, président de Safran Aircraft Engines, M. Marouane Abdelati, directeur général de MEDZ, et Hamid Benbrahim El Andaloussi, Président-directeur général de Midparc.

Le Maroc est encore monté en puissance grâce à la Vision clairvoyante et au leadership du Souverain

Après la signature des conventions, il a été procédé au dévoilement devant SM le Roi du moteur d’avion LEAP-1A, un moteur de nouvelle génération qui embarque les innovations les plus avancées en matière de matériaux et de procédés de fabrication.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a posé pour une photo-souvenir avec un groupe de jeunes en cours de formation à l’Institut des Métiers de l’Aéronautique (IMA) à Nouaceur, pour intégrer la future usine de maintenance de moteurs d’avions, avant de procéder au lancement des travaux de construction du Complexe industriel “Moteurs d’avions” du groupe Safran.

Leader mondial n°1 des fabricants de moteurs d’avions court et moyen-courrier et 3e acteur aéronautique mondial hors avionneurs, le groupe Safran renforce sa présence au Maroc où il a choisi de s’implanter depuis 25 ans, témoignant, ainsi, de la montée en puissance de la base aéronautique marocaine édifiée grâce à la Vision clairvoyante et au leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

17 octobre 2025 par