Royaume du Maroc

SM le Roi inaugure des projets au Complexe portuaire de Casablanca




SM le Roi Mohammed VI a inauguré plusieurs projets d’envergure réalisés dans le cadre de la restructuration et du développement du Complexe portuaire de Casablanca. La cérémonie s’est déroulée, jeudi 18 septembre 2025, avec la visite des infrastructures.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a procédé, jeudi, à l’inauguration et à la visite de plusieurs projets d’envergure inscrits dans le cadre de la restructuration et du développement du Complexe portuaire de Casablanca. Ces réalisations visent à conforter le rayonnement économique et touristique de cette métropole.

L’objectif est de consacrer la métropole de Casablanca en tant que pôle économique et financier de premier plan à l’échelle du continent, pleinement ouvert sur l’international.

Des investissements de 5 milliards de dirhams ont été mobilisés pour ces projets qui portent sur l’aménagement d’un port de pêche, la construction d’un nouveau chantier naval, le développement d’un terminal de croisières et l’édification d’un complexe administratif regroupant l’ensemble des intervenants du port de Casablanca.

Ces projets, réalisés par l’Agence nationale des ports, traduisent la volonté constante du Souverain de doter la capitale économique du Royaume d’infrastructures modernes, aux normes internationales, en mesure de donner un souffle durable au renouveau de la métropole et de répondre aux aspirations légitimes de ses habitants.

Le nouveau port de pêche (1,2 milliard DH) devra participer à l’amélioration de la sécurité et des conditions de vie et de travail des pêcheurs, à la création d’un environnement meilleur de commercialisation et de valorisation des produits de la mer, à l’organisation du secteur de la pêche côtière et artisanale et au développement d’activités connexes.

Ce port pourra accueillir plus de 260 barques de pêche artisanale et près de 100 bateaux de pêche côtière. Il est équipé d’une infrastructure intégrée d’accueil et de commercialisation des produits de la pêche, notamment une halle au poisson de nouvelle génération à proximité des lieux de débarquement, une unité de gestion des contenants normalisés, trois unités de fabrication de glace, des locaux pour armateurs, mareyeurs et canotiers, et un foyer pour marins.

SM le Roi a visité le nouveau chantier naval du port de Casablanca qui ambitionne de restructurer et de développer le secteur de la construction et de la réparation des navires au Maroc, d’attirer davantage d’investissements dans ce domaine, de répondre à la demande nationale en la matière et à une partie de la demande internationale, et de conforter la place du Royaume sur le marché mondial.

Ce projet qui a coûté 2,5 milliards DH, comporte la réalisation d’une cale sèche de 240m de longueur, 40 m de largeur, et de 8,10 m de profondeur pouvant accueillir des bateaux de 220 m de longueur et 32 m de largeur, l’aménagement d’une plate-forme élévatrice de dimensions 150m x 28m et d’une capacité de 9.700 T, ainsi qu’une darse de 60m de longueur, de 13m de largeur et de 8,7 m de profondeur, équipée d’un élévateur à sangles d’une capacité de 450 T.

Ce chantier, qui a concerne également l’aménagement de terre-pleins de 21 Ha et de quais d’armement de 660 m de longueur, s’inscrit en droite ligne de la vision éclairée de SM le Roi, en faveur du développement d’une industrie navale nationale.

Le Souverain a inauguré aussi le nouveau terminal de croisières du port de Casablanca (720 millions DH), une infrastructure aux normes internationales qui tend à renforcer l’attractivité de la métropole et à accompagner le développement du secteur touristique, notamment le tourisme de croisière.

Avec une capacité annuelle d’accueil de 450.000 croisiéristes, ce projet, destiné à recevoir des navires allant jusqu’à 350m de longueur et 45m de largeur, avec une profondeur de 9m, a consisté en la construction d’une gare maritime, l’aménagement d’un quai de débarquement d’une longueur totale d’environ 650 m, la mise en place de trois passerelles (une passerelle fixe et deux mobiles), outre l’aménagement d’une aire de stationnement d’une capacité de 44 autocars.

Le nouveau complexe administratif (500 millions DH), qui regroupe l’ensemble des intervenants du port de Casablanca, a pour objectif d’optimiser les espaces portuaires par le regroupement de services jusqu’alors dispersés sur le port (autorité portuaire, douanes, district, opérateurs, consignataires, manutentionnaires…), d’améliorer la qualité de service aux usagers du port, et d’assurer une meilleure intégration du port dans son environnement urbain.

Ces différents projets d’envergure, qui contribuent à la modernisation profonde du complexe portuaire de Casablanca tout en diversifiant ses vocations, viennent conforter la dynamique dans laquelle s’est engagé le Royaume, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, et ayant permis de redessiner le paysage portuaire national, grâce notamment au grand port à conteneurs de Tanger-Med et des futurs ports de Nador West-Med et de Dakhla Atlantique.

Ces infrastructures portuaires visent à hisser la métropole du Royaume au rang de destination touristique d’excellence, à renforcer ses atouts en matière de tourisme d’affaires et de croisière, ainsi qu’à accompagner harmonieusement le développement économique, urbain et démographique de l’ensemble de la région.

18 septembre 2025 par Ignace B. Fanou




