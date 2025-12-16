mercredi, 17 décembre 2025 -

Hiver au Maroc

SM le Roi donne des instructions face aux répercussions des perturbations météorologiques




En exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le ministère de l’Intérieur, en étroite coordination avec les différents départements gouvernementaux, services et institutions concernés, s’est employé à élever le niveau de mobilisation pour faire face aux éventuelles répercussions des perturbations météorologiques durant l’hiver 2025-2026.

Pour faire face aux éventuelles répercussions des perturbations météorologiques durant l’hiver 2025-2026, les walis des régions et les gouverneurs des provinces et préfectures concernées ont été appelés à renforcer, sur le terrain, les dispositifs de suivi minutieux de l’évolution des conditions météorologiques, à assurer une coordination étroite entre les différents intervenants et à prendre des mesures proactives et préventives à même de protéger la population et d’atténuer les dégâts potentiels, conformément aux Hautes Orientations Royales, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Ainsi, il a été procédé à l’activation du centre de pilotage et de veille au niveau du ministère de l’Intérieur, en plus de la mise en place et de l’activation des comités provinciaux de veille et de suivi, dans le cadre du Plan national de lutte contre les effets des vagues de froid au titre de la saison hivernale 2025-2026.

Ce plan d’actions mis en place prend en compte de larges franges de la population résidant dans les douars relevant de plusieurs collectivités territoriales réparties sur 28 préfectures et provinces, afin d’apporter assistance et soutien nécessaires aux personnes affectées pour alléger leurs souffrances dans ces conditions difficiles qui pourraient résulter des perturbations météorologiques, et ce à travers un accompagnement continu sur le terrain, en tenant compte des spécificités de chaque région et de la nature des risques potentiels auxquels elles pourraient être confrontées durant cette période.

Le ministère de l’Intérieur, à travers ses services centraux et territoriaux, et avec la participation des différents départements concernés, va œuvrer pour élever le niveau d’intervention, grâce au suivi continu de la situation sur le terrain, à l’approvisionnement régulier des zones concernées en produits de base et en matériel de chauffage, ainsi qu’à la mobilisation des moyens logistiques nécessaires et leur déploiement proactif à proximité des voies qui pourraient être bloquées, pour un éventuel désenclavement.

Ces mesures concernent aussi l’organisation d’opérations de distribution d’aides alimentaires, de couvertures et de bois de chauffage au profit des catégories ciblées, ainsi que sur la garantie d’une intervention immédiate en faveur des personnes se trouvant dans des situations critiques ou d’urgence, tout en veillant à assurer la continuité des liaisons routières et téléphoniques et la fourniture des fourrages nécessaires à la protection du cheptel dans les zones touchées.

Réaffirmant la mobilisation totale des différents services et autorités publics, en exécution des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, le ministère de l’Intérieur insiste sur la poursuite des efforts nécessaires pour atténuer les souffrances de la population, assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens et faire face à tous les défis que pourraient occasionner les perturbation météorologiques durant cette saison d’hiver.

Le ministère de l’Intérieur a exhorté l’ensemble les citoyens, particulièrement ceux résidant dans les zones concernées, à redoubler de vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence, tout en se conformant aux recommandations de sécurité émises par les autorités compétentes et en évitant toute prise de risque susceptible de mettre en danger des vies humaines et les biens.
Les populations sont invitées à la prudence lors des déplacements et à éviter d’emprunter les axes et voies menacés d’interruption, compte tenu des fortes perturbations climatiques qui pourraient survenir prochainement.

16 décembre 2025




