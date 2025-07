SM le Roi adresse un message d’espérance et de paix à la Nation

A l’occasion de la commération du 26e anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux Ancêtres, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un Discours Royal à la Nation, ce mardi 29 juillet 2025. Dans son Message pour la Fête du Trône, le Souverain a mis l’accent sur le développement économique du pays, l’amélioration des conditions de vie des populations, le soutien international croissant au Plan d’autonomie du Sahara marocain, sans oublier l’hommage aux Forces de défense et de sécurité. SM le Roi Mohammed VI n’a pas manqué de réitéré l’engagement du Royaume pour un dialogue franc, responable et sincère avec le peuple frère d’Algérie.

Dans son discours prononcé, ce mardi, à l’occasion du 26e anniversaire de son intronisation, SM. le Roi Mohammed VI a dressé un bilan positif des avancées économiques et sociales du Royaume au cours des dernières années.

Ces réalisations ont été favorisées par le climat de sécurité et de stabilité politique et institutionnelle dont jouit le pays. Des actions fortes sont devenues réalité grâce à la vision éclairée du Souverain à consolider les attributs de cet essor socio-économique et à bâtir une économie compétitive, plus diversifiée et plus ouverte, dans un cadre macro-économique sain et stable. Résultat : l’économie nationale a maintenu un taux de croissance conséquent et régulier, au cours des dernières années, en dépit de la succession d’années de sécheresse et de l’exacerbation des crises internationales.

Ce bilan positif au plan économique a entraîné l’amélioration des conditions de vie des populations et le recul de la pauvreté. Dans le cadre de la promotion du développement humain, l’accent a été mis sur la généralisation de la protection sociale et l’attribution de l’aide directe aux ménages vulnérables. « A titre d’exemple, le niveau de la pauvreté multidimensionnelle a nettement reculé à l’échelle nationale, passant de 11,9 % en 2014 à 6,8% en 2024. », a indiqué le Souverain.

Cette année, l’amélioration du seuil de l’Indice de Développement Humain (IDH) a permis de classer désormais le Maroc dans la catégorie des pays à "développement humain élevé".

L’un des sujets non moins importants évoqués dans le Discours Royal concerne le Sahara marocain. « Nous sommes fiers du soutien international croissant à la Proposition d’Autonomie, considérée comme la seule et unique solution au conflit autour du Sahara marocain. », se rejouit SM. Le Roi Mohammed VI.

« A cet égard, Nous exprimons Nos remerciements et Notre considération au Royaume-Uni ami et la République Portugaise pour leurs positions constructives venues appuyer la Proposition d’Autonomie, dans le cadre de la souveraineté du Maroc sur son Sahara et renforcer celles de nombreux pays dans le monde.

Ces positions favorables au bon droit et à la légitimité nous inspirent honneur et fierté. Elles nous poussent davantage à la recherche d’une solution consensuelle qui sauve la face à toutes les parties, où il n’y aura ni vainqueur ni vaincu. », a conclu le Souverain.

Dans son discours de la Fête du Trône, SM Le Roi n’a pas manqué de réitérer la main tendue à Alger. « Notre souci de conforter la place du Maroc en tant que pays émergent va de pair avec Notre engagement réitéré à demeurer ouverts sur notre environnement régional et plus particulièrement sur notre voisinage immédiat avec le peuple algérien frère », a souligné le Souverain.

« Le peuple algérien est un peuple frère que des attaches humaines et historiques séculaires lient au peuple marocain, particulièrement par la langue, la religion, la géographie et le destin commun », a-t-Il rappelé. Raison pour laquelle, le Souverain affirme avoir « constamment tendu la main en direction de nos Frères en Algérie » et confirme « la disposition du Maroc à un dialogue franc et responsable ; un dialogue fraternel et sincère portant sur les différentes questions en souffrance entre les deux pays ».

En effet, cette volonté s’appuie sur « l’intime conviction que Nous portons en Nous, quant à l’unité de nos peuples et à notre capacité commune à dépasser cette situation regrettable », a ajouté le Souverain.

Sur le plan de l’intégration régionale, SM Mohammed VI a réitéré son attachement à l’Union du Maghreb. « Nous réaffirmons également notre attachement à l’Union du Maghreb dont Nous sommes persuadés qu’elle ne pourra se faire sans l’implication conjointe du Maroc et de l’Algérie, aux côtés des autres Etats frères », a-t-Il déclaré.

Le Roi du Maroc a saisi l’occasion pour rendre une fois de plus un hommage mérité aux services sécuritaire du Royaume pour leur dévouement et leur mobilisation constante, sous le Commandement Royal, à défendre l’unité nationale et à préserver la sécurité et la stabilité du pays.

Le Discours Royal de cette Fête du Trône montre une fois encore que SM. Le Roi Mohammed VI est à l’écoute de son peuple et reste engagé à consentir tous les sacrifices pour son bien-être et pour le développement et l’intégrité du Royaume.

30 juillet 2025 par