vendredi, 30 janvier 2026 -

891 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Après le succès de Tanger Med

SM le Roi Mohammed VI veut lancer Nador West Med




Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a présidé, mercredi 28 janvier 2026, au Palais Royal de Casablanca, une réunion de travail, consacrée au nouveau complexe portuaire et industriel de Nador West Med. Ce projet fait suite au succès international de Tanger Med.

Cette séance de travail, qui intervient en perspective du lancement opérationnel de ce port durant le quatrième trimestre de cette année, s’inscrit dans le cadre de la Vision Royale visant à arrimer durablement l’économie du Royaume aux chaînes de valeur mondiale, à travers la mise en place d’infrastructures portuaires de premier plan.

Au cours de la réunion de travail, tenue mercredi dernier au Palais Royal de Casablanca, un exposé a été présenté devant Sa Majesté le Roi par le président du Conseil d’administration de Nador West Med, M. Fouad Brini, sur l’état d’avancement du projet ainsi que sur les réalisations à date.

Après le succès international de Tanger Med, devenu le premier hub portuaire d’Afrique et de Méditerranée, le nouveau projet Nador West Med vient prolonger cette Ambition Royale, pour bâtir un système portuaire national performant et complémentaire, au service de la compétitivité de l’économie nationale, de la création d’emplois et du développement équilibré des territoires.

Ce projet intégré repose sur un complexe portuaire de nouvelle génération, adossé à une vaste plateforme industrielle, logistique et énergétique.
Environ 51 milliards de dirhams d’investissements publics et privés sont déjà mobilisés pour sa réalisation.

L’ensemble des infrastructures portuaires de base sont aujourd’hui réalisées et comprennent 5,4 km de digues, 4 km linéaires de quais, et 4 postes énergétiques. Les contrats de concessions portuaires des deux terminaux à conteneurs ont été signés, et entreront en service progressivement dès cette année.

Nador West Med déploie également une offre nouvelle, d’un hub énergétique comprenant le premier terminal de gaz naturel liquéfié du Royaume, pour une capacité annuelle de 5 milliards de m³, ainsi qu’un terminal hydrocarbures.
Cette composante stratégique répond directement aux impératifs de souveraineté énergétique du Royaume.
Au démarrage, le port disposera d’une capacité annuelle de 5 millions de conteneurs et 35 millions de Tonnes de vrac liquide et solide. A terme, le potentiel additionnel de développement annuel est de 12 millions de conteneurs et de 15 millions de Tonnes de vrac liquide.

Adossé au complexe portuaire, le projet prévoit également le déploiement de nouvelles zones d’activités, d’une superficie de 700 Hectares dans une première phase, qui ont d’ores et déjà enregistré les premières installations d’opérateurs internationaux.
Les investissements privés confirmés à ce jour dans ce nouveau complexe portuaire et industriel, pour un montant global de 20 milliards de dirhams, témoignent de la confiance accordée par des opérateurs internationaux, maritimes et industriels de premier plan au Maroc.

Au terme de l’exposé, le Souverain a donné Ses Hautes Instructions pour prendre toutes les dispositions nécessaires par les différents intervenants afin de garantir le démarrage dans les meilleures conditions du projet, et procéder à la mise en œuvre rapide de programmes de formation spécifiques en vue d’accompagner les investisseurs, faciliter l’insertion des jeunes et améliorer leur employabilité.

SM le Roi a également donné Ses Hautes Instructions pour veiller à ce que l’impact de ces investissements bénéficie à toutes les provinces faisant partie de la zone de rayonnement du port, accompagner le projet par des programmes de mise à niveau territoriale en vue d’améliorer le cadre de vie dans la région, et réaliser un plan d’action multidimensionnel qui préserve le développement futur du projet.

La réunion de travail s‘est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit, de la ministre de l’Economie et des Finances, Mme Nadia Fettah, du ministre de l’Equipement et de l’Eau, M. Nizar Baraka, du ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Ryad Mezzour, de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Mme Leila Benali, et du président du Conseil d’administration de Nador West Med, M. Fouad Brini".

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

28 janvier 2026 par Ignace B. Fanou




La WCF mobilise les leaders mondiaux du cacao à Amsterdam en février


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La World Cocoa Foundation organise les 17 et 18 février 2026, à (…)
Lire la suite

Un webinaire le 9 février pour découvrir les enjeux du FSM 2026


29 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
A l’approche du Forum social mondial (FSM) 2026, qui se tiendra en août (…)
Lire la suite

Les grandes religions du Sri Lanka s’unissent autour de l’éducation à (…)


29 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un événement intitulé « L’éducation à la paix à la lumière des (…)
Lire la suite

Le Sénégal réaffirme son soutien “constant et ferme” à l’intégrité (…)


26 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
La République du Sénégal a réitéré, lundi à Rabat, son soutien ferme et (…)
Lire la suite

SM le Roi Mohammed VI réaffirme la fraternité du Royaume avec les pays (…)


22 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
A l’issue de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations, (…)
Lire la suite

Le Maroc signe la Charte du Conseil de paix à Davos


22 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
Sur Instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, (…)
Lire la suite

Discrimination religieuse et droits de l’homme en Corée du Sud


20 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le 12 janvier, le président sud-coréen Lee Jae Myung a publiquement (…)
Lire la suite

«  Je ne sais pas ce qu’elle deviendra. C’est une fille  »


20 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Les récits de femmes dans certains des coins les plus reculés du monde (…)
Lire la suite

La Suède soutient le plan marocain d’autonomie


20 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
La Suède se joint à la plus grande majorité des pays membres de l’Union (…)
Lire la suite

La culture comme langage de puissance : les Maisons russes à l’épreuve (…)


15 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Longtemps perçues comme de simples relais de coopération culturelle, (…)
Lire la suite

Le Maroc élu à la présidence du Forum nord-africain de l’Internet


14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Maroc renforce sa visibilité sur la scène numérique régionale et (…)
Lire la suite

Acteurs armés non étatiques : quand la violence se privatise au Sahel (…)


13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Milices d’autodéfense, réseaux criminels, groupes jihadistes : au Sahel (…)
Lire la suite

Le Bénin accorde la nationalité à 10 Afro-descendants


28 décembre 2025 par Marc Mensah
Dix Afro-descendants ont officiellement rejoint la communauté nationale (…)
Lire la suite

Les « petites mains » d’Alabuga : comment la Russie recrute des jeunes (…)


23 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
. Derrière la guerre des drones menée par la Russie en Ukraine se (…)
Lire la suite

Quand la Russie enrôle la jeunesse africaine


23 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Ils ont entre 18 et 35 ans. Ils viennent du Cameroun, du Kenya, (…)
Lire la suite

Plan d’urgence à l’hôpital Mohammed V pour la prise en charge des blessés


16 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Un plan d’urgence a été activé à l’hôpital Mohammed V de Safi pour (…)
Lire la suite

CEDEAO débloque 2,85 millions $ pour la sécurité au Bénin et 4 autres


15 décembre 2025 par Marc Mensah
La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a (…)
Lire la suite

Le “Caftan Marocain : arts, traditions et savoir-faire” inscrit sur la (…)


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le “Caftan Marocain : arts, traditions et savoir-faire” est désormais (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires