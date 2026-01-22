vendredi, 23 janvier 2026 -

Après la CAN Maroc 2025

SM le Roi Mohammed VI réaffirme la fraternité du Royaume avec les pays africains




A l’issue de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations, accueillie avec ferveur par le Royaume du Maroc, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, exprimé Ses remerciements à l’ensemble des composantes de la Nation qui ont admirablement contribué à la pleine réussite de cette magnifique manifestation. Le Souverain n’a pas manqué de réaffirmer que les relations du Royaume avec les pays d’Afrique, le Sénégal notamment, sont bonnes et transcendent la passion du football. Ces relations sont denses, souvent construites sur un destin commun et empruntes de solidarité. Elles sont stratégiques, et aussi humaines .

Dans le communiqué du Cabinet Royal publié ce jeudi à Rabat, Sa Majesté le Roi tient particulièrement à féliciter tous les citoyens, à travers les différentes villes du Royaume, de l’effort fourni et à remercier chacun pour sa belle contribution à ce succès historique, reconnu et salué de par le monde.

Le Souverain adresse Ses compliments aux millions de marocains, femmes, hommes et enfants qui n’ont cessé de soutenir, chacun à sa manière et toujours de façon exemplaire, leur équipe nationale, aujourd’hui classée 8ème meilleure sélection mondiale. Un résultat remarquable fruit notamment d’une politique sportive et infrastructurelle volontariste et de haut niveau, ainsi que du choix patriotique fait par les enfants talentueux des Marocains du Monde de porter le maillot de l’équipe nationale et de défendre ses couleurs avec fierté et brio.

Cette édition de la compétition continentale fera date, car au-delà de ses excellents résultats sportifs, elle aura permis de mesurer le bond qualitatif que le Royaume a réalisé sur la voie du développement et du progrès, fruit d’une vision de long terme et d’un modèle marocain singulier et performant qui place le citoyen au centre de toutes les ambitions.

Aussi, et même si cette grande fête footballistique continentale accueillie par le Royaume semble avoir été tristement entachée par l’épisode malheureux des dernières minutes du match de la finale ayant opposé les sélections nationales du Maroc et du Sénégal au cours desquelles de fâcheux incidents et de très déplorables agissements se sont produits, il n’en demeure pas moins qu’une fois la passion retombée, la fraternité interafricaine reprendra naturellement le dessus, car cette réussite marocaine est aussi une réussite africaine. Le Maroc reste fier d’avoir offert, sur sa terre, un mois de joie populaire et d’émotion sportive, et d’avoir contribué au rayonnement de l’Afrique et de son football.

Par ailleurs, face au dénigrement et à certaines tentatives de discrédit subies, Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, demeure persuadé que les desseins hostiles ne parviendront jamais à leurs fins, que le peuple marocain sait faire la part des choses et qu’il ne se laissera pas entrainer dans la rancœur et la discorde. Rien ne saurait altérer la proximité cultivée au fil des siècles entre nos peuples africains, ni la coopération fructueuse construite avec les différents pays du Continent et renforcée par des partenariats toujours plus ambitieux.

Le Royaume du Maroc est et restera un grand pays africain, fidèle à l’esprit de fraternité, de solidarité et de respect qu’il a toujours cultivé à l’égard de son Continent. Conformément à la Vision éclairée du Souverain, le Maroc poursuivra son engagement déterminé et constant en faveur d’une Afrique unie et prospère, notamment par le partage mutuel de ses expériences, de son expertise et de son savoir-faire, conclut le communiqué.

22 janvier 2026 par Ignace B. Fanou




Le Maroc signe la Charte du Conseil de paix à Davos


22 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
Sur Instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, (…)
Lire la suite

La transition énergétique africaine… propulsée par les usines chinoises


22 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Les panneaux solaires chinois inondent l’Afrique. Pour des millions de (…)
Lire la suite

L’ouverture chinoise peut-elle vraiment profiter aux pays africains ?


20 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Pékin promet un accès « zéro tarif » à son marché pour 53 pays (…)
Lire la suite

La Suède soutient le plan marocain d’autonomie


20 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
La Suède se joint à la plus grande majorité des pays membres de l’Union (…)
Lire la suite

SM le Roi Mohammed VI répond favorablement pour être Membre Fondateur (…)


19 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité (…)
Lire la suite

Les Etats-Unis suspendent les visas d’immigrant (Green Card) pour 75 (…)


16 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le département d’Etat américain a annoncé la suspension du traitement (…)
Lire la suite

Acteurs armés non étatiques : quand la violence se privatise au Sahel (…)


13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Milices d’autodéfense, réseaux criminels, groupes jihadistes : au Sahel (…)
Lire la suite

Voici pourquoi le Bénin ouvre sa nationalité aux Afro-descendants ‎


10 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, Jean Michel (…)
Lire la suite

Meiway au Bénin pour Vodun Days 2026


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’artiste Meiway est arrivé à Cotonou ce mercredi 8 janvier 2026, dans (…)
Lire la suite

Quand la Russie enrôle la jeunesse africaine


23 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Ils ont entre 18 et 35 ans. Ils viennent du Cameroun, du Kenya, (…)
Lire la suite

Le Roi ordonne le lancement d’un programme d’urgence des zones (…)


18 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, (…)
Lire la suite

Qualcomm clôture la 3e édition de son programme «  Make in Africa  »


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Qualcomm Technologies Inc a clôturé ce mercredi 17 décembre 2025, la (…)
Lire la suite

Le “Caftan Marocain : arts, traditions et savoir-faire” inscrit sur la (…)


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le “Caftan Marocain : arts, traditions et savoir-faire” est désormais (…)
Lire la suite

Les Émirats arabes unis apportent un soutien de 550 millions de dollars (…)


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Les Émirats arabes unis annoncent un nouvel engagement de 550 millions (…)
Lire la suite

Une Déclaration adoptée à Rabat sur le Désarmement, la Démobilisation (…)


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Au terme de la Conférence ministérielle africaine sur le Désarmement, (…)
Lire la suite

Pour les Pays-Bas, l’autonomie sous souveraineté marocaine est la (…)


5 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Dans le cadre de la dynamique internationale créée sous l’impulsion de (…)
Lire la suite

D’Arlit à Lomé : la traversée périlleuse de l’uranium nigérien


4 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Au petit matin du 27 novembre, une vingtaine de camions chargés de fûts (…)
Lire la suite

Vlavonou reçoit une délégation de députés français


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Une délégation de députés français a été reçue mardi 2 décembre 2025 (…)
Lire la suite


