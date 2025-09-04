SM. le Roi Mohammed VI gracie 681 condamnés

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a accordé sa Grâce à 681 condamnés à l’ocasion de la fête de l’Aïd Al-Mawlid, célébrée jeudi 4 septembre 2025.

681 personnes dont certaines sont en détention et d’autres en liberté, condamnées par différents tribunaux du Royaume du Maroc bénéficient de la Grâce de SM. le Roi Mohammed VI. Les bénéficiaires de la Grâce Royale qui sont en détention sont au nombre de 488 détenus soit 12 détenus avec une grâce sur le reliquat de la peine d’emprisonnement ou de réclusion et 476 obtenant une remise de la peine d’emprisonnement ou de réclusion.

Les bénéficiaires de la Grâce Royale qui sont en liberté sont au nombre de 193 personnes. Parmi ces condamnés, 65 ont obtenu la grâce sur la peine d’emprisonnement ou son reliquat. 9 personnes sont graciées sur la peine d’emprisonnement avec maintien de l’amende. 103 personnes bénéficient d’une grâce sur la peine d’amende. Le nombre de personnes avec une grâce sur la peine d’emprisonnement et d’amende est de 16.

Au Maroc, à chaque occasion majeure, des centaines de personnes, détenues ou condamnées en liberté, bénéficient de cette mesure de clémence accordée par le souverain. En 2024, près de 742 individus avaient été graciés à l’occasion du Mawlid, tandis que plus de 1 400 l’avaient été lors de la Fête du Trône.

