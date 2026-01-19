mercredi, 21 janvier 2026 -

Finale de la CAN Maroc 2025

SM le Roi Mohammed VI félicite les Lions de l’Atlas




Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un message de félicitations aux membres de l’équipe nationale de football (Les Lions de l’Atlas), finalistes de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc 2025).

Dans ce message adressé ce dimanche 18 janvier 2026, SM le Roi exprime Ses plus chaleureuses félicitations aux joueurs, entraîneurs, staffs technique, médical et administratif, ainsi qu’aux responsables de la fédération royale marocaine de football pour cet honorable exploit continental.

"A travers ce parcours distingué, vous avez démontré que la persévérance, le sérieux et l’esprit d’équipe sont la voie pour l’accomplissement des performances, de même que vous avez présenté au monde un exemple de ce que la jeunesse marocaine et africaine peut réaliser lorsqu’elle a confiance en ses talents et ses capacités", souligne le Souverain.

"Vous avez également prouvé, par la détermination et la performance héroïque et honorable dont vous avez fait montre, l’importance de notre vision stratégique d’investir dans le capital humain et de moderniser les infrastructures du Royaume, qui ont démontré leur résilience et leur niveau mondial de préparation en prévision de l’accueil de la Coupe du monde 2030", poursuit SM le Roi.

"Autant que Nous considérons que l’accueil par notre pays de ce prestigieux championnat, avec une qualité d’organisation et une chaleureuse hospitalité, qui tire son origine de la noblesse et des valeurs séculaires de notre Nation marocaine, constitue un brillant exploit sportif, autant que Nous y voyons également un message d’espoir et de confiance du Maroc envers son continent, confirmant que le talent africain est capable d’exceller et d’innover dans tous les domaines", affirme SM le Roi dans ce message.

Saluant, avec grande considération, les supporters marocains passionnés qui ont soutenu l’équipe nationale tout au long de ce championnat avec enthousiasme et grande confiance en toutes ses composantes, SM le Roi appelle les membres de l’équipe à poursuivre les efforts pour accomplir davantage de réalisations et d’honorer le football marocain dans les différentes manifestations footballistiques internationales, tout en les assurant de Sa Haute sollicitude et bienveillance.

19 janvier 2026 par Ignace B. Fanou




