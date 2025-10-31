SM le Roi Mohammed VI annonce une avancée historique sur son Sahara

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320
Adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une résolution (…)
31 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Roi Mohammed VI s’est adressé, ce vendredi 31 octobre 2025, à son peuple dans un discours solennel diffusé à la radio et à la télévision, à l’occasion de l’adoption par (…)
Lire la suite
Crise politique au sein du parti Les Démocrates
31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La crise politique au sein du parti Les Démocrates (LD) s’est accentuée ces dernières heures avec le départ collectif d’un groupe de députés. Après avoir annoncé leur (…)
Lire la suite
Politique au Bénin
31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Après la présidentielle d’avril 2026, le parti Les Démocrates pourrait ne pas participer aux élections communales et municipales du 11 janvier 2026. Des candidats LD à ces (…)
Lire la suite
Gouvernance politique
31 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les honorables députés Aké Natonde de Assan Seibou respectivement président des groupes parlementaires BR et UP-R, ont déposé ce 31 octobre une proposition portant (…)
Lire la suite
Célébration de l’excellence littéraire béninoise
31 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les lauréats du Grand Prix Littéraire du Bénin 2025 ont été dévoilés ce jeudi 30 octobre 2025, lors d’une cérémonie au Palais des congrès de Cotonou. En présence de (…)
Lire la suite
Politique
31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Un groupe de responsables du parti Les Démocrates (LD), principale formation politique opposée à la gouvernance du chef de l’Etat Patrice Talon, sera face à la presse dans (…)
Lire la suite
Assemblée nationale
31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Les députés des deux blocs de la mouvance présidentielle, l’Union progressiste le renouveau (UP-R) et le Bloc républicain (BR), viennent d’introduire une proposition loi (…)
Lire la suite
31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La crise politique au sein du parti Les Démocrates (LD) s’accentue. La (…)
Lire la suite
31 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Finaliser le Programme national Jeunesse, Paix et Sécurité, en vue de (…)
Lire la suite
31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou,
Marina Houénou
Bernadin Agbonouto, un commerçant âgé de 35 ans a été tué par balles (…)
Lire la suite
31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La Société béninoise des boissons rafraichissantes (SOBEBRA), leader de (…)
Lire la suite
31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Les débiteurs de l’Agence de Promotion et d’Appui aux Petites et (…)
Lire la suite
31 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
1xBet, le meilleur site de paris sportifs international, vous propose (…)
Lire la suite
31 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
L’ambiance était festive, jeudi 30 octobre 2025 à l’hôtel Azalaï, où (…)
Lire la suite
31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Une convention de jumelage unit désormais les villes de Porto-Novo et (…)
Lire la suite
31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
L’artiste comédienne, Aurélie Guézo, de la compagnie Sèmako Wobaho du (…)
Lire la suite
30 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Les lauréats du Grand Prix Littéraire du Bénin 2025 ont été dévoilés, (…)
Lire la suite