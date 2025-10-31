vendredi, 31 octobre 2025 -

711 visites en ce moment


 
FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320

Adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une résolution (…)

SM le Roi Mohammed VI annonce une avancée historique sur son Sahara


31 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Roi Mohammed VI s’est adressé, ce vendredi 31 octobre 2025, à son peuple dans un discours solennel diffusé à la radio et à la télévision, à l’occasion de l’adoption par (…)  
Lire la suite
Crise politique au sein du parti Les Démocrates

Après Sodjinou, le parti LD perd cinq députés


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La crise politique au sein du parti Les Démocrates (LD) s’est accentuée ces dernières heures avec le départ collectif d’un groupe de députés. Après avoir annoncé leur (…)  
Lire la suite
Politique au Bénin

Des militants LD se retirent de la course pour les élections générales (…)


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Après la présidentielle d’avril 2026, le parti Les Démocrates pourrait ne pas participer aux élections communales et municipales du 11 janvier 2026. Des candidats LD à ces (…)  
Lire la suite
Gouvernance politique

Ce qu’il faut savoir de la proposition portant institutionnalisation du (…)


31 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les honorables députés Aké Natonde de Assan Seibou respectivement président des groupes parlementaires BR et UP-R, ont déposé ce 31 octobre une proposition portant (…)  
Lire la suite
Célébration de l’excellence littéraire béninoise

Claude Balogoun et Jean-Claude Guidjimè, lauréats du Grand Prix (…)


31 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les lauréats du Grand Prix Littéraire du Bénin 2025 ont été dévoilés ce jeudi 30 octobre 2025, lors d’une cérémonie au Palais des congrès de Cotonou. En présence de (…)  
Lire la suite
Politique

Des leaders du parti LD face à la presse ce soir


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un groupe de responsables du parti Les Démocrates (LD), principale formation politique opposée à la gouvernance du chef de l’Etat Patrice Talon, sera face à la presse dans (…)  
Lire la suite
Assemblée nationale

Une loi portant révision de la Constitution sur la table des députés


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les députés des deux blocs de la mouvance présidentielle, l’Union progressiste le renouveau (UP-R) et le Bloc républicain (BR), viennent d’introduire une proposition loi (…)  
Lire la suite

Sodjinou et un groupe de députés lâchent Les Démocrates


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La crise politique au sein du parti Les Démocrates (LD) s’accentue. La (…)
Lire la suite

Le Programme national Jeunesse, Paix et Sécurité consolidé


31 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Finaliser le Programme national Jeunesse, Paix et Sécurité, en vue de (…)
Lire la suite

Un homme assassiné par balles à son domicile


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Bernadin Agbonouto, un commerçant âgé de 35 ans a été tué par balles (…)
Lire la suite

« Une Gorgée du Bénin », le voyage immersif qu’offre la SOBEBRA


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Société béninoise des boissons rafraichissantes (SOBEBRA), leader de (…)
Lire la suite

L’AJE donne un ultimatum aux débiteurs de PAPME


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les débiteurs de l’Agence de Promotion et d’Appui aux Petites et (…)
Lire la suite

Le derby londonien, le choc des leaders de Serie A à Milan et plus (…)


31 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
1xBet, le meilleur site de paris sportifs international, vous propose (…)
Lire la suite

La Poste du Bénin célèbre l’excellence et l’innovation


31 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎ L’ambiance était festive, jeudi 30 octobre 2025 à l’hôtel Azalaï, où (…)
Lire la suite

Porto-Novo en jumelage avec la ville de Smara au Maroc


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une convention de jumelage unit désormais les villes de Porto-Novo et (…)
Lire la suite

La comédienne Aurélie de la compagnie Sèmako Wobaho en prison


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’artiste comédienne, Aurélie Guézo, de la compagnie Sèmako Wobaho du (…)
Lire la suite

Voici les lauréats du Grand Prix Littéraire du Bénin 2025


30 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les lauréats du Grand Prix Littéraire du Bénin 2025 ont été dévoilés, (…)
Lire la suite

Un homme brulé vif pour vol d’animaux


30 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Accusé de vol de ruminants à Tozoumey dans la commune de Lokossa, un (…)
Lire la suite

Des recommandations pour améliorer la santé sexuelle et reproductive


30 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Réunis à Cotonou dans le cadre du Colloque international sur les (…)
Lire la suite

Les femmes en action au FNFSE 2025 avec le soutien de la SGDS


30 octobre 2025 par Marc Mensah
La deuxième édition du Forum National de la Femme sur la Santé et (…)
Lire la suite

La CCI Bénin ouvre le débat sur la transformation semi-industrielle de (…)


30 octobre 2025 par Marc Mensah
Un débat économique, organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie (…)
Lire la suite

15 communes béninoises adhèrent au Réseau Horizon


30 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Centre Culturel de Rencontre International (CCRI) John Smith de (…)
Lire la suite

La liste électorale informatisée affichée dans les centres de vote


30 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Liste électorale informatisée (LEI) devant servir à l’organisation (…)
Lire la suite

VIDÉOS

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f (…)


3 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Voir

Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Voir

Le PAPC met la ville de Cotonou à l’abri des inondations


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
t. 2025 La gestion durable des eaux pluviales est l’un des défis (…)
Voir

MICKAELIS ET ASSOCIES SARL et son gérant exclus des marchés publics


30 octobre 2025 par Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a exclu de la (…)
Lire la suite

Le Bénin face au Burkina Faso le 18 prochain


30 octobre 2025 par Marc Mensah
Dans le cadre des journées FIFA de mi-novembre, Les Guépards du Bénin (…)
Lire la suite

Excuses publiques : mea culpa !


30 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
C’est avec un profond respect que je fais publiquement mon mea culpa, à (…)
Lire la suite

Le CCRI John Smith inaugure sa bibliothèque “Des Mondes Croisés”


30 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Centre Culturel de Rencontre International (CCRI) John Smith de (…)
Lire la suite

Sin’Art 2025 célèbre le génie créatif africain du 29 au 31 octobre


30 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Du 29 au 31 octobre 2025, le Bénin vibre au rythme de la 3e édition du (…)
Lire la suite

Le 1er novembre déclaré férié, chômé, et payé


30 octobre 2025 par Marina Houénou
La journée du 1er novembre 2025 a été déclarée fériée, chômée et payée (…)
Lire la suite

La zone forestière de Séri incorporée au Parc national de la Pendjari


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La zone forestière de Séri est désormais incorporée au complexe du Parc (…)
Lire la suite

Isidore Gnonlonfoun relâché après sa garde-à-vue


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’ex maire de la ville de Cotonou Isidore Gnonlonfoun et l’ex directeur (…)
Lire la suite

Les sujets à l’ordre du jour de la dernière session parlementaire


29 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎L’Assemblée nationale du Bénin ouvre ce vendredi 31 octobre sa (…)
Lire la suite

Les députés sénégalais à Porto-Novo ce vendredi


29 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎La dernière session de l’Assemblée nationale, 9è législature (…)
Lire la suite

Le Centre de formation aux métiers de percussion de Mèdédjonou bientôt (…)


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce mercredi 29 octobre 2025 en Conseil des ministres, le gouvernement a (…)
Lire la suite

De nouveaux Plans d’action de réinstallation mis en œuvre


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans le cadre de la construction des lycées techniques agricoles, des (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires