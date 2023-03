SM Mohammed VI reçoit le Prix de l’Excellence de la CAF

Sa Majesté le Roi du Maroc vient de recevoir une Distinction Honorifique en matière de sport.

Le Prix de l’Excellence 2022 de la CAF a été attribué ce mardi à Kigali (Rwanda) à SM le Roi Mohammed VI et au président rwandais Paul Kagamé.

La Confédération africaine de football (CAF) a décerné, ce mardi à Kigali au Rwanda, son Prix de l’Excellence récompensant les réalisations Exceptionnelles de l’Année 2022 à SM le Roi Mohammed VI et au président rwandais Paul Kagame.

Le Trophée "CAF President’s Outstanding Achievement Award" a été remis par le Président de la FIFA, Gianni Infantino et le Président de la CAF, Patrice Motsepe, au ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa. Cette remise du prix a eu lieu lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté le Président de la FIFA, Gianni Infantino, les membres du Comité Exécutif de la CAF, les présidents des Associations Membres de la CAF et des légendes du football.

L’une des grandes nouvelle de ce mardi est l’annonce officielle par le Souverain de la candidature du Royaume du Maroc à la Coupe du Monde 2030, conjointe avec l’Espagne et le Portugal.

Cette candidature est celle d’un pays leader en Afrique et dans le monde arabe, qui a montré toutes ses capacités d’organisation et logistiques à l’occasion du dernier Mondialito qu’il a organisé avec succès.

