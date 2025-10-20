Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320

Drame à Abomey-Calavi Le gardien d’un magasin tué par des cambrioleurs

20 octobre 2025 par ,

Le magasin MAD SARL à Adjagbo dans la commune d’Abomey-Calavi a été cambriolé dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 octobre 2025. Le gardien a été retrouvé mort. (…)

Mondial U-20 SM. Le Roi adresse ses félicitations à la sélection marocaine

20 octobre 2025 par ,

À l’issue de la Coupe du Monde U-20 de football organisée au Chili, la sélection marocaine a remporté le premier titre mondial de son histoire dans cette catégorie. SM Le (…)

Droit des affaires en Afrique de l’Ouest ERSUMA célèbre 32 ans de l’OHADA

20 octobre 2025 par

L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA), basée à Porto-Novo, a organisé vendredi 17 octobre 2025, trois événements majeurs : la célébration du 32e (…)

Les saveurs du Bénin à l’honneur La CCI Bénin célèbre le “100% local” ‎

20 octobre 2025 par

Les arômes du terroir béninois ont envahi le Centre EYA dans la soirée du vendredi 17 octobre 2025. C’est dans le cadre du Mois du Consommons Local et à l’initiative de la (…)

Affaire parrainage pour la présidentielle 2026 La CENA condamne les manœuvres au sein du parti Les Démocrates

20 octobre 2025 par

La Commission électorale nationale autonome (CENA), a réagi à la vague de réactions que suscite le dossier du député Michel SODJINOU chez Les Démocrates. A travers un (…)

Carnet noir L’ancien ministre Sabaï Katé s’en est allé

20 octobre 2025 par

L’ancien ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, ex-député de la 7ᵉ législature, ancien maire de Banikoara et membre du parti Bloc Républicain (BR), Sabaï (…)

