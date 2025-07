SM. Le Roi accorde la Grâce Royale à 19.673 personnes

A l’occasion de la Fête du Trône, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a accordé Sa grâce à près de 20 000 personnes condamnées pour diverses infractions par différents tribunaux du Royaume. Les bénéficiaires de cette Grâce Royale sont sélectionnés selon des critères déterminés pour faire de cette opération une initiative humaniste illustrant la Haute Sollicitude Royale à l’égard de ces citoyens.

"A l’occasion de la Fête du Trône de cette année 1447 H-2025 G, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu perpétue Sa gloire, a bien voulu accorder Sa Grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du Royaume.", indique un communiqué du ministère de la Justice.

La Fête de Trône de cette année a été exceptionnelle dans l’histoire du Royaume du Maroc en matière de Grâce Royale. Près de 20 000 personnes de différentes catégories bénéficient de cette Grâce Royale.

Les bénéficiaires de la Grâce Royale de cette année sont au nombre de 19.673 personnes réparties dans différentes catégories.

La première catégorie concerne 2.415 personnes, dont certaines sont en détention et d’autres en liberté, condamnées par différents tribunaux du Royaume.

Le dernier groupe concerne les bénéficiaires de la Grâce Royale, à titre exceptionnel. Il s’agit de 17 258 condamnés sélectionnés selon des normes et des critères déterminés pour faire de cette opération une initiative humaniste illustrant la Haute Sollicitude Royale à l’égard de cette catégorie.

Haute Sollicitude Royale et réinsertion sociale

La Grâce Royale octroyée cette année au profit de ces milliers de bénéficiaires permet à ces citoyens et à leurs familles de mesurer la portée de la clémence et la Magnanimité Royale à leur égard en vue de leur réintégration dans la société.

La Grâce accordée à l’occasion de la Fête du Trône traduit la Haute Sollicitude Royale à l’égard de tous les citoyens (sans distinction) qui se trouvent dans des situations difficiles ou grande vulnérabilité (malades, personnes âgées…). Elle se distingue par son ampleur, sa portée symbolique et son humanisme.

L’objectif de la Grâce Royale est d’atténuer les méfaits de la surpopulation carcérale, d’améliorer et d’humaniser les conditions de vie dans les prisons.

Elle vise aussi à assurer la sécurité au sein des établissements pénitentiaires, veiller sur la santé des détenus et au respect de leurs droits et devoirs.

Enfin, la Grâce Royale vise surtout la réinsertion sociale des bénéficiaires et leur contribution au développement de la Nation.

29 juillet 2025