SIRAT SPORT recrute un chef comptable

La Société sportive SIRAT SPORT lance le recrutement d’un Chef Comptable. Le dossier de candidature doit être constitué d’une lettre de motivation signée du candidat et adressée à la Directrice Générale de la SIRAT SPORT ; un curriculum vitae détaillé et la copie d’une pièce d’identité en cours de validité. Les dossiers de candidature doivent être envoyés par voie électronique à l’adresse : recrutement@sirat.bj en un seul fichier au format PDF au plus tard le vendredi 30 mai 2025 à 12 heures.

20 mai 2025