SIPI Bénin lance une application numérique pour les agriculteurs

SIPI-Bénin via Arise IIP a lancé le 11 juillet 2022 une application numérique pour les agriculteurs béninois.

« AFIS », acronyme de ARISE Farmer, Information System, c’est l’application numérique lancée par SIPI-Bénin via Arise IIP pour soutenir les agriculteurs béninois. Elle répond non seulement aux attentes des acheteurs et consommateurs puisqu’elle offre des avantages de la traçabilité dans la chaîne d’approvisionnement agricole. Aussi les agriculteurs pourront-ils avoir des conseils de culture en temps réel à chaque étape de la culture. Ils bénéficieront aussi des prévisions météorologiques informations relatives au marché.

A son lancement l’application prend en compte la culture du soja et de la noix de cajou. D’autres cultures comme l’ananas, la mangue et le maïs seront progressivement intégrées.

M. Anurag Sinha, Directeur - Agri Value Chain, Arise et M. Kundan Kumar, General Manager Interface chez SIPI-Bénin SA, ont distribué des "tablettes" à l’équipe de terrain afin de faciliter la mise en œuvre de cette initiative.

Plus de trois cents (300) producteurs de la région de Kétou ont pris part au lancement de cette application numérique qui constitue une solution unique pour tous les besoins agricoles des agriculteurs, à long terme. SIPI-Bénin SA, Arise IIP, travaille en étroite collaboration avec plus de vingt mille (20 000) agriculteurs pour la production de soja et de noix de cajou certifiés biologiques au Bénin.

