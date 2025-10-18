dimanche, 19 octobre 2025 -

Salon des industries musicales d’Afrique francophone

SIMA, un rendez-vous de rayonnement des musiques d’Afrique francophone




En prélude à la 2e édition du Salon des industries musicales d’Afrique francophone (SIMA), que Cotonou, la capitale économique du Bénin, accueille du 10 au 12 novembre 2025, le Commissaire général, Mamby DIOMANDE, et des responsables de l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC), et de Bénin Tourisme, ont animé une conférence de presse ce vendredi 17 octobre 2025, à Cotonou.

Après la Côte d’Ivoire en 2022, c’est le Bénin qui accueille cette année le Salon des industries musicales d’Afrique francophone. Cette seconde édition placée sous le thème « Faire rayonner et financer les musiques d’Afrique francophone : Du potentiel aux preuves », selon le commissaire général, va se dérouler en trois étapes, avec en fond d’ancrage, la création.

« Nous aurons d’abord des résidences artistiques, lieux de collaboration entre des acteurs du Bénin, du Togo, du Nigéria, de la Côte d’Ivoire. Nous aurons le 13 et le 14, des salons avec des thématiques sur le live, des thématiques sur la propriété intellectuelle, des thématiques sur l’alignement entre les indicateurs que les bailleurs recherchent et nos besoins, des thématiques sur les certifications et l’importance de la data dans les industries musicales », a expliqué Mamby DIOMANDE, avant d’évoquer le concert qui, d’après lui, constitue un troisième temps fort de l’évènement.

Le Commissaire général n’a pas manqué d’exhorter les acteurs culturels, artistes, producteurs, éditeurs, managers, et toute la chaîne de l’industrie musicale à une forte implication afin de faire de l’évènement une réussite.

Cynthia AÏSSY, représentante du directeur général de Bénin Tourisme, a rappelé l’ambition du Bénin à réaliser pendant les 5 prochaines années, un cap très audacieux dans le domaine du tourisme, en accueillant 2 millions de visiteurs à l’horizon 2030.

Le but visé selon elle, est de faire passer la contribution du tourisme au PIB national de 6% à 13,4% pendant la même période. Le partenariat avec le SIMA à l’en croire, arrive comme une évidence parce que les deux institutions font de la musique et du tourisme, « un vecteur formidable d’identité, mais aussi d’attractivité et de développement économique ». Le SIMA a-t-elle indiqué, est cet évènement dont la vocation consiste à créer des ponts entre les artistes, les entrepreneurs culturels, les institutions publiques etc.

Pour Giovanni AHOUNSOU du Service arts vivant de l’ADAC, représentant le directeur général, le SIMA en deux éditions a pu s’imposer comme un véritable creuset de rencontres entre acteurs des industries culturelles et créatives (ICC), notamment dans le secteur de la musique. L’objectif visé en organisant la 2e édition au Bénin selon lui, est de créer des opportunités. Il a exhorté les artistes, les créateurs, les promoteurs et les producteurs, et tous les acteurs de la chaîne de valeurs relevant du domaine de la création musicale, à exposer leurs richesses.

Plusieurs panels de discussion sur les thèmes tels que, « La musique comme colonne vertébrale des ICC » ; « Cadre légal et financement : sécuriser l’investissement culturel » ; « Le rôle des médias dans le rayonnement des industries musicales francophones » ; et « Scène live : Une filière attractive et rentable », seront animés lors de cet évènement de référence visant à valoriser le plein potentiel de l’industrie musicale francophone.

F. A. A.

18 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




