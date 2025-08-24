SHIONOGI, une société pharmaceutique japonaise s’implante au Bénin

La société pharmaceutique japonaise, SHIONOGI va bientôt s’implanter au Bénin. Les responsables de ladite société ont manifesté leur volonté de s’installer dans le pays lors d’une rencontre avec la délégation béninoise présente au Japon dans le cadre de 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9).

Après le Ghana et le Kenya, SHIONOGI pourrait s’implanter au Bénin. Les responsables ont échangé autour d’un projet d’implantation d’une unité de la société pharmaceutique japonaise avec la vice-présidente de la République du Bénin, en marge des travaux de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique. Selon les services de communication du gouvernement, SHIONOGI dans le cadre de ses activités au Bénin va prioriser la santé maternelle et infantile. Deux couches sociales très vulnérables et souvent confrontés à des problèmes de santé.

SHIONOGI au cours des travaux de la TICAD9, a accueilli un stand d’exposition d’entreprise et a participé à un événement sur scène qui lui a permis de présenter ses initiatives en matière de santé maternelle et infantile en Afrique (projet Mother to Mother SHIONOGI), de résistance aux antimicrobiens (AMR) et de développement de traitements contre les maladies infectieuses.

