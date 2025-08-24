lundi, 25 août 2025 -

501 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Santé

SHIONOGI, une société pharmaceutique japonaise s’implante au Bénin




La société pharmaceutique japonaise, SHIONOGI va bientôt s’implanter au Bénin. Les responsables de ladite société ont manifesté leur volonté de s’installer dans le pays lors d’une rencontre avec la délégation béninoise présente au Japon dans le cadre de 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9).

Après le Ghana et le Kenya, SHIONOGI pourrait s’implanter au Bénin. Les responsables ont échangé autour d’un projet d’implantation d’une unité de la société pharmaceutique japonaise avec la vice-présidente de la République du Bénin, en marge des travaux de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique. Selon les services de communication du gouvernement, SHIONOGI dans le cadre de ses activités au Bénin va prioriser la santé maternelle et infantile. Deux couches sociales très vulnérables et souvent confrontés à des problèmes de santé.
SHIONOGI au cours des travaux de la TICAD9, a accueilli un stand d’exposition d’entreprise et a participé à un événement sur scène qui lui a permis de présenter ses initiatives en matière de santé maternelle et infantile en Afrique (projet Mother to Mother SHIONOGI), de résistance aux antimicrobiens (AMR) et de développement de traitements contre les maladies infectieuses.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

24 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




La Fondation Talon offre des soins gratuits contre la cataracte à Allada ‎


25 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Fondation Claudine Talon lance une nouvelle campagne gratuite de (…)
Lire la suite

L’Hôpital de jour d’oncologie du CHIC inauguré


13 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’Hôpital de Jour d’oncologie du Centre hospitalier international de (…)
Lire la suite

Policiers et douaniers formés contre les faux médicaments vétérinaires


24 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les éléments de la Police républicaine et de la Douane béninoise (…)
Lire la suite

Kilibo se dote d’un Centre de santé moderne grâce au projet Equité


14 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Centre de santé de Kilibo, dans la commune de Ouèssè fait peau neuve (…)
Lire la suite

L’OMS lance une initiative pour augmenter les taxes sur les produits nocifs


4 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a lancé ce mercredi 2 juillet (…)
Lire la suite

Le capital humain de la CDC donne de son sang pour sauver des vies


1er juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
La Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) a organisé, (…)
Lire la suite

Levée de la suspension du Diclofenac 50 Mg et l’Amoxicilline de Pharmaquick


2 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les populations pourront désormais se procurer le Diclofenac 50 Mg et (…)
Lire la suite

Mise en quarantaine de la spécialité IVEPRAL injectable


15 mai 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Agence Béninoise du Médicament et des Autres Produits de Santé (…)
Lire la suite

Mise en quarantaine des lots d’Amoxicilline Pharmaquick 500 MG


14 mai 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Agence Béninoise du Médicament et des Autres Produits de Santé (…)
Lire la suite

Des mesures pour faire face aux cas d’ulcération de jambes


23 avril 2025 par Akpédjé Ayosso
En Conseil des ministres, mercredi 23 avril 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

L’origine de l’épidémie en cours en Guinée fait craindre une (…)


18 janvier 2022 par Akpédjé Ayosso
Lecture rapide – L’actuelle épidémie en Guinée est partie d’un (…)
Lire la suite

De l’affluence sur les sites de vaccination anti Covid-19


12 mai 2021 par Marc Mensah
Les sites de vaccination contre le coronavirus du département du (…)
Lire la suite

Soupçon d’ébola au CHD de Porto-Novo : Ce qu’il faut savoir sur la maladie


7 août 2014 par Nouvel auteur
Le virus Ebola s’introduit dans la population humaine après un contact (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires