mardi, 30 décembre 2025 -

782 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Cadre de vie

SGDS renforce l’assainissement à Porto-Novo avec du matériel de salubrité




Après Cotonou et Ouidah, la Société de Gestion et de Développement de la Salubrité (SGDS) poursuit sa campagne de dotation de matériel dans le Grand Nokoué. Ce lundi 30 décembre 2025, les communes de Sèmè-Podji et Porto-Novo ont été dotées.

À Porto-Novo, la mairie a reçu, dans l’après-midi du lundi 30 décembre 2025, 500 balais, 50 râteaux, 50 houes, 500 gants, 25 coupe-coupe, 15 pelles, 100 paniers et 25 brouettes. Cette dotation de la Société de Gestion et de Développement de la Salubrité (SGDS) vise à « accompagner les communes bénéficiaires avec un lot de matériel de salubrité pour soutenir toutes les initiatives de campagne de salubrité et les campagnes mensuelles. L’objectif, c’est d’avoir des quartiers sains, des quartiers propres », a fait savoir Larys Akuesson, chef du service salubrité à la SGDS.

Désiré Finagnon Gnansounou, chef du service de la Voirie et de l’Entretien des infrastructures à Porto-Novo, a exprimé sa gratitude : « Ces matériels vont beaucoup nous aider, surtout dans les quartiers où les associations nous demandent souvent du matériel pour les accompagner. Merci beaucoup à la SGDS ».

La campagne, lancée le 26 décembre dernier, vise à renforcer l’assainissement urbain et à rendre les villes du Grand Nokoué plus propres et durables.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

30 décembre 2025 par Marc Mensah




La SGDS dote la mairie de Ouidah de matériel et outillage de salubrité


28 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS), a mis un (…)
Lire la suite

La SGDS appuie les campagnes de salubrité à Cotonou


27 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS), a mis un (…)
Lire la suite

Le Quartier Culturel Créatif entre en chantier


17 décembre 2025 par Marc Mensah
Réuni en Conseil des ministres, mercredi 17 décembre 2025, le (…)
Lire la suite

Des échanges pour des parcs résilients face à la crise sécuritaire


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La 2ème édition du Forum d’Information et d’Échange sur les Parcs (…)
Lire la suite

Un recrutement de 221 agents lancé pour les Eaux, Forêts et Chasse


14 décembre 2025 par Marc Mensah
Un concours national de recrutement sur titre de 221 fonctionnaires (…)
Lire la suite

Cotonou, 3ᵉ ville la plus propre d’Afrique


11 décembre 2025 par Marc Mensah
Cotonou fait une entrée remarquée dans le Top 3 des villes les plus (…)
Lire la suite

Les attributaires de parcelles de la Route des pêches convoqués


28 novembre 2025 par Marc Mensah
La Commission d’attribution des parcelles situées le long de la Route (…)
Lire la suite

Renforcer les capacités des relais communautaires sur la GIRE


28 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Partenariat Mondial de l’Eau en Afrique de l’Ouest (GWP-AO), en (…)
Lire la suite

Un centre pénitentiaire moderne en construction à Ouèdo


26 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin avance dans sa réforme du système pénitentiaire. À Ouèdo dans (…)
Lire la suite

Le Bénin réaffirme son engagement pour le climat


9 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata a pris part du (…)
Lire la suite

Godomey, Zinvié et Ouèdo distingués au Concours "Abomey-Calavi Ville (…)


8 novembre 2025 par Marc Mensah
Les meilleurs arrondissements à l’issue du Concours « Abomey-Calavi (…)
Lire la suite

Ecoliers et enseignants dans l’eau à Vêdoko


7 novembre 2025 par Marc Mensah
À quelques mètres du futur échangeur de Vêdoko, l’école primaire (…)
Lire la suite

La construction de l’échangeur de Vêdoko démarre


28 octobre 2025 par Marc Mensah
Les travaux de construction de l’échangeur Vêdoko à Cotonou ont été (…)
Lire la suite

Cotonou accueille le Sommet Climate Chance Afrique ce 27 octobre


21 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Cotonou accueille les 27 et 28 octobre le Sommet Climate Chance Afrique (…)
Lire la suite

Voici la Cité de 5 hectares qui abrite 16 ministères


21 octobre 2025 par Marc Mensah
Depuis le 1er octobre, la nouvelle cité ministérielle de Cotonou a (…)
Lire la suite

Une aire de jeux moderne à Ouèdo


1er octobre 2025 par Marc Mensah
La Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SimAU) annonce la (…)
Lire la suite

113 blocs de toilettes publiques pour Cotonou


30 septembre 2025 par Marc Mensah
Dans le cadre de son troisième Plan de Développement Communal (PDC) (…)
Lire la suite

La réfection de plus de 16 000 km de routes rurales lancée


24 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a donné son feu vert ce mercredi, en Conseil des (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires