SGDS renforce l’assainissement à Porto-Novo avec du matériel de salubrité

Après Cotonou et Ouidah, la Société de Gestion et de Développement de la Salubrité (SGDS) poursuit sa campagne de dotation de matériel dans le Grand Nokoué. Ce lundi 30 décembre 2025, les communes de Sèmè-Podji et Porto-Novo ont été dotées.

À Porto-Novo, la mairie a reçu, dans l’après-midi du lundi 30 décembre 2025, 500 balais, 50 râteaux, 50 houes, 500 gants, 25 coupe-coupe, 15 pelles, 100 paniers et 25 brouettes. Cette dotation de la Société de Gestion et de Développement de la Salubrité (SGDS) vise à « accompagner les communes bénéficiaires avec un lot de matériel de salubrité pour soutenir toutes les initiatives de campagne de salubrité et les campagnes mensuelles. L’objectif, c’est d’avoir des quartiers sains, des quartiers propres », a fait savoir Larys Akuesson, chef du service salubrité à la SGDS.

Désiré Finagnon Gnansounou, chef du service de la Voirie et de l’Entretien des infrastructures à Porto-Novo, a exprimé sa gratitude : « Ces matériels vont beaucoup nous aider, surtout dans les quartiers où les associations nous demandent souvent du matériel pour les accompagner. Merci beaucoup à la SGDS ».

La campagne, lancée le 26 décembre dernier, vise à renforcer l’assainissement urbain et à rendre les villes du Grand Nokoué plus propres et durables.

