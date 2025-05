SGDS SA se préoccupe du bien-être du personnel de ses PME partenaires

Les responsables et personnel des Petites et Moyennes Entreprises (PME) partenaires de la Société de Gestion et de la Salubrité (SGDS SA) ont célébré en différé, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail 2025. Allocutions, communication, sensibilisation et panels de discussions ont marqué la célébration, mercredi 07 mai 2025, à la mairie de Cotonou.

Le Directeur des opérations de la SGDS SA a souligné l’importance de la sécurité sur le terrain. « Nos activités sur la voie nous exposent à de nombreux risques. C’est pourquoi la SGDS a organisé cette session pour que toutes les structures qui collaborent avec elle soient informées de l’importance de la santé et de la sécurité au travail », a ajouté Mesmer Yéou, à l’ouverture de la journée.

Randyx Ahouandjinou, premier adjoint au maire de Cotonou, représentant le maire Luc Sètondji Atrokpo, a rappelé l’importance d’une culture de la sécurité au travail. « Nous sommes dans un milieu de risque. Il est crucial que chaque employé sache ce qu’il doit faire pour éviter tout danger », a-t-il précisé. Il a insisté sur le fait que la sécurité des travailleurs doit être au cœur de la dynamique de transformation de Cotonou, qui connaît des projets ambitieux et créateurs d’emplois. Le premier adjoint a appelé à l’investissement dans des programmes de sécurité, ce qui contribuera à la pérennité des entreprises. Il a encouragé chaque citoyen à devenir un ambassadeur de la sécurité, à partager ses expériences et à inviter ses proches à respecter les règles de sécurité. Une culture de sécurité partagée peut, selon lui, transformer les mentalités et les pratiques.

A travers des exemples tirés du quotidien des travailleurs, Lucie Amoussou Vigan, conseillère technique de la prévoyance sociale du Ministre du travail et de la fonction publique, a permis à l’assistance de mieux comprendre les risques et les bonnes pratiques à adopter pour préserver la sécurité et la santé au travail.

Les enjeux de la sécurité au travail

Le panel de discussions a permis de souligner l’importance de la sécurité au travail, présenter le cadre juridique en vigueur, les bonnes pratiques pour impliquer les employés et favoriser la collaboration entre les différentes structures. Il a été animé par Lucie Amoussou Vigan, Conseillère technique à la prévoyance sociale du Ministre du Travail et de la Fonction Publique ; Dr Régis Gnavo, Docteur en médecine en Anesthésie et Réanimation, Membre de l’ONG Fondation Durable, Membre et secouriste de la Croix-Rouge béninoise ; Kemal Gbètoho Bessan, Coordonnateur Départemental du Mono du Réseau Béninois du Parlement Mondial de la Jeunesse pour l’Eau (RB/PMJE), Ingénieur en Eau et Assainissement et Spécialiste des questions liées à la Santé Sécurité au Travail et Achille Gantongbe, DG G-CONSULTING QSE, Auditeur et Expert international certifié QSE-RSE et gestion des crises.

Au Bénin, la santé et sécurité au travail est encadré par un arsenal juridique dont la Convention 102 de l’OIT, le Code du travail en vigueur au Bénin, le Décret 2013-50 du 11 février 2013 portant liste des maladies professionnelles et de ses annexes en République du Bénin. De plus, employeurs et employés doivent prendre des dispositions en matière de santé et sécurité au travail. Car les accidents et maladies ont des répercussions sur la productivité et peuvent entraîner des pertes économiques.

