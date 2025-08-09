SETC BÉNIN et son gérant exclus des marchés publics ‎

Le 24 juillet 2025, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a prononcé l’exclusion de la société SETC BÉNIN et de son gérant, Monsieur AGBAHOUNGBA Augustin Ferdinand, de la commande publique en République du Bénin.‎

‎L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a sanctionné la société SETC BÉNIN et son gérant pour pratiques de collusion avec la PLOFERDEBE SERVICES. Dans le cadre de l’appel d’offres relatif aux travaux neufs d’extension du réseau d’eau potable pour les lots 1, 4 et 5, Monsieur AGBAHOUNGBA a retiré le dossier d’appel d’offres au nom de SETC BÉNIN, mais a ensuite déposé une offre pour le compte de PLOFERDEBE SERVICES, concurrent direct de sa société.

‎

‎Pour l’ARMP, ces éléments constituent une violation des dispositions régissant la concurrence, l’éthique et la déontologie dans les marchés publics, notamment l’interdiction de toute forme de collusion entre soumissionnaires.

‎Par conséquent, l’ARMP a ordonné le rejet des offres déposées par les deux sociétés mises en cause.

‎

‎SETC BÉNIN est exclue des marchés publics pour deux ans, du 31 juillet 2025 au 30 juillet 2027.

‎

‎Son gérant, Monsieur AGBAHOUNGBA Augustin Ferdinand, est interdit de participation à toute commande publique pour cinq ans, jusqu’au 30 juillet 2030.

‎

‎Les mêmes mesures ont été prises à l’encontre de PLOFERDEBE SERVICES et de son gérant, Monsieur Thierry AZEHOUNGBO.

‎M. M.

‎

‎

9 août 2025 par ,