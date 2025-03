Plus de 100 compagnies aériennes interdites dans l’espace UE

L’UE met à jour la liste des compagnies aériennes interdites dans l’UE

L’UE a publié une liste actualisée des compagnies aériennes considérées comme dangereuses et interdites de vol dans l’UE. La dernière mise à jour ajoute Air Tanzania à la liste en raison de problèmes de sécurité recensés par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, tandis que la suspension imposée précédemment à la compagnie Pakistan International Airlines a été levée.

Actuellement, 129 compagnies aériennes font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans l’UE :

100 compagnies aériennes certifiées dans 15 pays, en raison d’une supervision inadéquate en matière de sécurité de la part des autorités de l’aviation de ces pays ;

22 compagnies aériennes certifiées en Russie, ainsi que 7 compagnies aériennes originaires d’autres pays, en raison de graves manquements en matière de sécurité.

Engagement de l’UE en faveur de la sécurité aérienne

L’avion est l’un des modes de transport les plus sûrs grâce aux politiques de l’UE en matière de sécurité aérienne. Ces politiques garantissent les niveaux les plus élevés de sécurité pour les passagers et promeuvent des réglementations efficaces en termes de coût qui facilitent la libre circulation des produits, des services et des personnes. Le système de sécurité aérienne de l’UE est supervisé par la Commission européenne, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et les autorités aéronautiques nationales. Ses règles s’appliquent dans tous les pays de l’UE et couvrent tous les domaines clés de l’aviation, y compris la navigabilité, le personnel navigant, les aérodromes, les opérations aériennes et la fourniture de services de navigation aérienne.

La mise en œuvre du marché unique de l’aviation a entraîné une forte augmentation du trafic aérien et du nombre de compagnies aériennes opérant en Europe. Pour suivre cette évolution, l’UE s’attache à élaborer des normes de sécurité aérienne efficaces. L’inscription sur la liste des compagnies aériennes interdites dans l’UE interdit ou restreint les activités des transporteurs aériens de pays hors UE qui ne respectent pas les normes de sécurité internationales dans l’espace aérien européen. Elle renseigne en outre les passagers sur ces transporteurs.

L’approche de l’UE en matière de gestion de la sécurité aérienne repose sur des comptes rendus d’événements qui permettent de recenser, d’analyser et de suivre les événements liés à la sécurité de l’aviation civile. Des règles communes en matière d’enquêtes sur les accidents sont également établies pour prévenir la répétition d’incidents dangereux.

La sécurité aérienne étant une préoccupation mondiale, la coopération internationale est essentielle. L’UE travaille en étroite collaboration avec l’Organisation de l’aviation civile internationale, fournit une assistance technique aux pays hors UE et coopère avec eux, et négocie des accords bilatéraux en matière de sécurité aérienne avec des partenaires internationaux clés afin de contribuer à garantir la sécurité à l’échelle mondiale.

