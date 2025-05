SEM. Rachid RGUIBI échange avec le maire de Bohicon

L’Ambassadeur du Royaume du Maroc près la République du Bénin, SEM. Rachid Rguibi, a reçu en audience, ce mercredi 28 mai 2025, le maire de Bohicon, Rufino d’Almeida. Les deux personnalités ont discuté de coopération bilatérale et de développement.

« A notre demande, nous avons été reçu par Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Royaume du Maroc près le Bénin, qui est également le Doyen du Corps diplomatique accrédité au Bénin. Nous avons fait le tour d’horizon des questions de développement et surtout des perspectives de coopération qui peuvent exister entre la ville de Bohicon et des villes marocaines. », a déclaré le maire de Bohicon, ce mercredi, au terme de l’entretien avec SEM. Rachid Rguibi. « Son Excellence nous a mis sur des pistes dont on peut dire d’avance qu’elles sont prometteuses et surtout nous avons eu l’engagement de sa part qu’il suivra personnellement les dossiers de Bohicon. C’est dire que je ressors d’ici satisfait d’avoir fait sa connaissance, satisfait également de voir qu’il est d’abord un homme de développement et en cela, nous partageons une unité de point de vue. », a souligné Rufino d’Almeida. « Je peux d’ores et déjà dire sans grand risque de me tromper que Bohicon s’est trouvé un nouvel ami. », a conclu le président du Conseil communal de la ville-carrefour.

A la fin de l’entretien, le maire de Bohicon a remercié l’Ambassadeur du Roi et Doyen du Corps diplomatique pour toutes les actions qu’il mène depuis plusieurs années pour le renforcement des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères.

28 mai 2025 par