SEM Peng Jingtao offre des Prix à 10 journalistes béninois

Les professionnels des médias auteurs de meilleures productions (presse écrite en ligne, radio, télévision, web télévision, photojournalisme, presse écrite) du concours “50 ans du rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Bénin : La Chine au cœur du développement du Bénin“ organisé par le Réseau Médias pour la coopération sino-béninoise en collaboration avec l’Ambassade de la Chine près le Bénin ont reçu leurs prix. C’est à travers une soirée de remise organisée, vendredi 16 décembre 2022, à la résidence de l’ambassadeur de la Chine près le Bénin.

Les résultats du concours meilleures productions médiatiques ‘’50 ans du rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Bénin : La Chine au cœur du développement du Bénin“ organisé du 23 août au 30 septembre 2022 par le Réseau Médias pour la coopération sino-béninoise en collaboration avec l’Ambassade de la Chine près le Bénin sont connus.

Les lauréats, dix (10) journalistes sur les vingt-deux qui ont participé au concours ont reçu leurs prix, vendredi 16 décembre 2022, lors d’une soirée de distinction organisée à la résidence de l’ambassadeur de la Chine près le Bénin. Il s’agit d’une moto flambant neuf offerte respectivement au 1er de chaque catégorie à savoir presse-écrite en ligne, radio, télévision, web télévision, photojournalisme et presse-écrite

Les lauréats arrivés deuxième ont reçu chacun un téléphone Galaxi.

Une attestation de reconnaissance a été remise à tous les dix lauréats.

Porte-parole des lauréats, Edouard Adode a remercié le Réseau Médias pour la coopération sino-béninoise et l’Ambassadeur de la Chine près le Bénin son excellence Peng Jingtao qui « a pensé à encourager les professionnels des médias ». A l’en croire, les prix et les attestations offerts appellent à « plus d’attention sur la coopération » entre la Chine et le Bénin, vielle de 50 ans.

Des attentes à combler à la prochaine édition

Le nombre de participants au concours est insuffisant. Si les productions ont retracé les réalisations de la Chine au Bénin en 50 ans d’amitié, les auteurs ont manqué de faire des analyses approfondies et relever les raisons du succès de la coopération sino-béninoise, a déploré Peng Jingtao, ambassadeur de la République populaire de Chine au Bénin.

Pour Wabi Boukary, président du Comité d’organisation, il y avait peu d’œuvres d’investigation dans les productions reçues. Il a donc fallu l’indulgence du jury et des diligences de l’ambassadeur pour que les prix soient attribués. Toutefois, « quelques œuvres de grande qualité » ont été enregistrées, selon Georges Amlon, président du Jury du concours “50 ans du rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Bénin : La Chine au cœur du développement du Bénin’’.

« Vous avez rehaussé la cérémonie de ce soir à travers vos productions », a indiqué Saturnin Hounkpè, président du Réseau Médias pour la coopération sino-béninoise, à l’endroit des professionnels des médias. A l’en croire, il y aura une prochaine édition avec encore plus de lots.

Les participants à la soirée sont tous répartis avec un cadeau souvenir offert par l’ambassadeur de la Chine près le Bénin.

LES LAUREATS PAR CATEGORIE

LA SOIREE EN IMAGES

19 décembre 2022 par