SEM Peng Jingtao octroie les Prix de la 2è édition du concours

La 5è édition de la Soirée des Médias couplée avec la remise de prix aux lauréats de la 2è édition du concours de meilleures productions sur la coopération sino-béninoise s’est tenue, vendredi 15 décembre 2023 à la résidence de l’ambassadeur de Chine près le Bénin à Cotonou.

L’ambassadeur de la Chine près le Bénin, Peng Jingtao a procédé à la remise de prix aux lauréats de la 2è édition du concours de meilleures productions sur la coopération sino-béninoise. Au total huit Prix ont été décernés aux meilleurs journalistes par catégorie (presse écrite, presse en ligne, radio, photo journalisme, télévision) lors d’une Soirée organisée le vendredi 15 décembre 2023 à la résidence de l’ambassadeur à Cotonou. Les meilleurs bénéficient également d’un voyage pour un bain linguistique. La remise de prix couplée avec la 5è édition de la Soirée des Médias a connu la présence de professionnels de médias venus de toutes les régions du Bénin et de professeurs béninois et chinois de langue chinoise à l’Institut Confucius.

Le président du Réseau Médias pour la coopération sino-béninoise a exprimé sa reconnaissance aux 31 journalistes qui ont participé à cette 2è édition du concours de meilleures productions sur la coopération sino-béninoise. « Ces professionnels dévoués ont, à travers leurs œuvres, transcendé les frontières de l’information pour tisser des liens entre nos deux nations », a indiqué Saturnin Hounkpè. Au nombre des participants, figurent des journalistes du Nord du Bénin.

Pour l’ambassadeur de la Chine près le Bénin, cela démontre que de plus en plus de journalistes s’intéressent à la Chine. C’est également le signe que le réseau des médias sur la coopération sino-béninoise s’agrandit, selon Peng Jingtao.

« Je tiens à féliciter l’ensemble des participants pour leur créativité, leur engagement et leur contribution à l’enrichissement du dialogue entre nos deux nations. Que cette cérémonie de remise des prix soit le reflet de l’excellence qui caractérisent les relations sino-béninoises et qu’elles inspire de nouveaux horizons dans le domaine du journalisme », a indiqué Saturnin Hounkpè, président du Réseau Médias pour la coopération sino-béninoise.

La qualité des productions s’est largement améliorée par rapport à l’édition 2022, selon Georges Amlon, le président du Jury.

Le Réseau médias de la coopération sino-béninoise a offert un cadeau spécial à l’ambassadeur de la Chine près le Bénin Peng Jingtao pour son « engagement exceptionnel et sa remarquable contribution au développement ».

LES 8 LAUREATS DU CONCOURS DE MEILLEURES PRODUCTIONS SUR LA COOPERATION SINO-BENINOISE (2è édition)

Presse-écrite :

1er Prix : La Nation (Josué Méhouénou)

2è Prix : L’événement Précis (Alban Tchalla)

Presse en ligne :

1er Prix : Le leader info Bénin (Ulvaeus Balogoun)

2è Prix : La Nation (Ariel Gbaguidi)

Catégorie radio :

1er Prix : La Voix de Tado (Amélie Zonmandin)

2è Prix : Su Tii Dera Fm de Nikki (Wahab Toure)

Télévision

1er Prix de participation : ORTB (Blaise Adankpo)

Photo journalisme

1er Prix de participation : La Nation (Gratien Capo)

