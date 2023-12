SEM. Igor EVDOKIMOV lance le Festival du cinéma russe à Cotonou

L’ambassadeur de la Fédération de Russie près le Bénin et le Togo, SEM. Igor EVDOKIMOV a procédé au lancement officiel de la 6e édition du Festival cinématographique russe au Bénin, dans la soirée du jeudi 28 décembre 2023. La cérémonie qui s’est déroulée à l’hôtel Golden Tulip à Cotonou, a été rehaussée par la présence des ambassadeurs, et plusieurs autres personnalités.

L’ambassade de la Fédération de Russie au Bénin honore le rendez-vous annuel du Festival cinématographique russe à Cotonou. Le top a été donné dans la soirée du jeudi 28 décembre 2023 à l’hôtel Golden Tulip. Le public présent à la cérémonie de lancement officiel a suivi un film-catastrophe de 2016, intitulé « Icebreaker ».

Ce film selon l’ambassadeur, est basé sur une histoire réelle qui remonte à l’an 1985. « Un énorme iceberg se trouve sur la route du brise-glace ‘’Mikhaïl Gromov’’. Voulant éviter une collision, le navire est pris dans les glaces et entame une dérive forcée au large de l’Antarctique. Le carburant touche à sa fin, le commandant de brise-glace n’a pas droit à l’erreur », a rappelé le diplomate russe.

SEM. Igor EVDOKIMOV a exprimé le vœu que ce festival cinématographique soit une occasion pour le public de Cotonou et environs, d’en savoir sur la Russie, ses réalités historiques, sociales et culturelles ; les valeurs du peuple russe, son attitude envers le monde et la vie.

Un film d’action, un film-catastrophe, un film d’aventure, et un film pour des enfants seront présentés au cours de cette 6e édition. La série de projection de films va se poursuivre ce vendredi 29 décembre 2023 à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou.

F. A. A.

29 décembre 2023 par ,