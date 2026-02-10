SEM. Brian Shukan fait le point de la coopération bénino-américaine

Après près de quatre ans à la tête de la mission diplomatique américaine au Bénin, Brian Shukan s’apprête à quitter Cotonou. À l’occasion d’une table ronde avec les professionnels des médias, ce mardi 10 février 2026, l’ambassadeur a dressé un bilan du partenariat entre Washington et Cotonou, tout en réaffirmant l’engagement des États-Unis aux côtés du Bénin face aux défis sécuritaires, économiques et sociaux. La rencontre s’est déroulée en présence de la cheffe de mission adjointe, Brinille Eliane Ellis, et de la directrice des Affaires publiques, Elizabeth Ategou.

En poste depuis mai 2022, l’ambassadeur des États-Unis près la République du Bénin, Brian Shukan, est en fin de mission. Durant près de quatre années, il a œuvré au renforcement des relations de coopération entre les deux pays. « Mon épouse et moi sommes arrivés pour la première fois au Bénin en 1996, au début de ma carrière diplomatique. Nous sommes revenus en 2022 en tant qu’ambassadeurs », a rappelé le diplomate.

Des transformations « remarquables »

Brian Shukan a souligné les profondes mutations observées au Bénin au fil des décennies. « Sur une période de 30 ans, les changements et le développement qu’a connus le Bénin sont remarquables », a-t-il déclaré. Il a notamment relevé les progrès réalisés en matière d’infrastructures et de développement économique, en particulier dans les secteurs du coton et du textile. « Cela inclut également l’accent mis par le Bénin sur la production à valeur ajoutée », a-t-il précisé.

Au cours de son séjour, l’ambassadeur a sillonné plusieurs régions du pays, allant à la rencontre de communautés bénéficiaires de projets soutenus par les États-Unis, notamment dans les domaines de la santé, des infrastructures et de la sécurité. Il s’est également dit fier du travail accompli avec le Corps de la paix, dont les volontaires interviennent au plus près des populations.

« Nous avons eu la chance de travailler en partenariat avec des agences fédérales américaines performantes présentes au Bénin, telles que le Millennium Challenge Corporation et le Corps de la paix, ainsi qu’avec le gouvernement béninois, afin d’améliorer l’accès à des services essentiels comme l’électricité et l’eau potable », a indiqué Brian Shukan. Selon lui, les projets mis en œuvre ont eu des impacts significatifs dans les communautés à travers tout le pays.

Une coopération renforcée face aux défis sécuritaires

Sur le plan sécuritaire, l’ambassadeur s’est réjoui du niveau de coopération entre les deux pays. Plus de 30 millions de dollars ont été mobilisés pour appuyer les Forces armées béninoises et la Police républicaine, à travers des dons d’équipements, des formations et la construction d’un centre de formation pour policiers. Pour le diplomate, les défis sécuritaires ne peuvent être relevés de manière isolée. « Il est important que les pays régionaux et internationaux travaillent ensemble et partagent les informations, car les organisations extrémistes violentes ne respectent pas les frontières nationales », a-t-il souligné. Brian Shukan appelle à une approche globale intégrant le développement et la lutte contre la pauvreté dans les zones marginalisées.

Interrogé sur les réformes politiques au Bénin, l’ambassadeur a réaffirmé l’attachement des États-Unis à certaines valeurs fondamentales, notamment le droit des citoyens à choisir leurs dirigeants, la responsabilité des gouvernants, la liberté d’expression et la liberté de la presse. Tout en respectant la souveraineté du Bénin, il a assuré de la disponibilité de son pays à accompagner les autorités béninoises « dans un esprit de partenariat, de respect mutuel et de coopération constructive ».

Dans le domaine de la culture, Brian Shukan s’est dit profondément marqué par la créativité et la richesse culturelle du Bénin. Il a salué le soutien des autorités à la culture, citant l’art, la musique et des initiatives telles que les Vodun Days. « C’est très impressionnant et je garderai cela dans mon cœur bien après mon départ », a-t-il confié.

Une assistance américaine malgré les réformes

L’ambassadeur a également mis en lumière l’impact des programmes de santé soutenus par les États-Unis, notamment à travers des milliers de relais communautaires appuyés par l’USAID, engagés dans la santé maternelle et infantile ainsi que la vaccination dans les communes.

Concernant l’assistance américaine, Brian Shukan a tenu à rassurer. Malgré les réformes et la fermeture de certaines missions de l’USAID, les programmes essentiels se poursuivent. Plus de 50 millions de dollars sont investis pour continuer le soutien aux relais communautaires, la lutte contre le paludisme et la surveillance des maladies. Le Millennium Challenge Corporation et le Corps de la paix poursuivent également leurs actions au Bénin. À la veille de son départ, l’ambassadeur Brian Shukan a salué la qualité des relations entre les États-Unis et le Bénin, qu’il qualifie de ‘’constructives et porteuses d’avenir’’.

Akpédjé Ayosso

10 février 2026 par ,