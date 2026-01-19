mercredi, 21 janvier 2026 -

Après la CAN 2025

SAR le Prince Moulay Rachid reçoit Les Lions de l’Atlas




Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a reçu, ce lundi au Palais des Hôtes Royaux de Rabat, les membres de l’Équipe nationale de football, finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc-2025).

Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a réçu ce 19 janvier, à Rabat, l’Equipe des Lions de l’Atlas, vice-champions de la CAN 2025. Le Prince Héritier été salué par le président de la Fédération Royale Marocaine de Football, M. Fouzi Lekjaa, l’entraîneur de l’Equipe nationale, M. Walid Regragui et les membres du staff, avant de poser pour une photo-souvenir.

Cette réception illustre la Haute Bienveillance dont Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, n’a eu de cesse d’entourer la jeunesse et de soutenir son épanouissement à travers le sport et l’intérêt particulier que le Souverain accorde à ce secteur en général, et au football en particulier.

SM le Roi Mohammed VI a adressé, dimanche, juste après la fin du match de finale ayant opposé la sélection nationale à son homologue sénégalaise, un message de félicitations aux membres de l’Equipe nationale. Dans Son message, le Souverain a souligné qu’à travers leur parcours distingué lors de la CAN-Maroc 2025, les Lions de l’Atlas ont "démontré que la persévérance, le sérieux et l’esprit d’équipe sont la voie pour l’accomplissement des performances" et "présenté au monde un exemple de ce que la jeunesse marocaine et africaine peut réaliser lorsqu’elle a confiance en ses talents et ses capacités".

"Vous avez également prouvé, par la détermination et la performance héroïque et honorable dont vous avez fait montre, l’importance de notre vision stratégique d’investir dans le capital humain et de moderniser les infrastructures du Royaume, qui ont démontré leur résilience et leur niveau mondial de préparation en prévision de l’accueil de la Coupe du monde 2030", a indiqué SM le Roi dans Son message.

19 janvier 2026 par Ignace B. Fanou




