SAINTE MAIN DE DIEU et sa gérante exclues des marchés publics

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du Bénin a exclu la société « SAINTE MAIN DE DIEU » de la commande publique pour une durée de 02 ans, à compter du 10 février et la gérante pour 05 ans. La décision a été prise le 22 janvier 2026.

Pour production de fausses pièces dans son offre dans le cadre de l’appel d’offres n°019/25/SONEB/DG/PRMP/DAAG/SPMP du 18 août 2025, relatif à l’entretien et au nettoyage des sites de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB), la société des marchés publics pour une durée de 2 ans à compter du 10 février 2026.

La gérante de « SAINTE MAIN DE DIEU », Madame DICKINSON Isabelle Akouavi, a admis ne pas avoir vérifié l’authenticité des documents soumis. Ces pièces, notamment des attestations de travail et des certificats de bonne fin d’exécution, ont été jugées non authentiques par l’ARMP.

La société a également reconnu avoir confié le montage de son dossier à un prestataire externe, sans contrôle préalable.

Madame DICKINSON Isabelle Akouavi a été sanctionnée par une interdiction de soumissionner pour une durée de 05 ans, à compter du 10 février 2026.

M. M.

18 février 2026 par