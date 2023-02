SAINT LOUIS DE KOKOUMONLOU

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que revoila son cousin, Louis VLAVONOU, confortablement re- installé pour trois ans , à la table d’honneur de l’eucharistie parlementaire de la Rupture, en bon et loyal serviteur de la Cause, qui quelques rares fois, l’amena quand- même , ces quatre dernières années, à avaler quelques couleuvres, dont la plus longue fut certainement cette loi sur la démocratisation du droit à l’avortement , que le grand dévot catholique après s’être religieusement signé sur sa page Facebook, fit voter en bonne et due forme...

D’ailleurs, l’un de ses derniers exploits catholiques en qualité de Président de la 8eme Législature, alors qu’il n’était pas certain de se voir remettre le couvert pour la 9eme, serait d’avoir parrainé le OUI devant Dieu et les hommes, de dizaines de corps habillés de la Garde Républicaine, à leurs épouses...

Et vous tous mes Neveux et Nièces qui ricanez que ce sont ces nouvelles mariées qui sont les plus heureuse et jubilent pour la reconduction de votre cousin Louis, parce que le divorce ne peut effleurer l’esprit d’aucun de leurs maris les trois années à venir, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

