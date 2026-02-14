SABI DAN Bienvenu désigné maire de la commune de Kouandé

Conformément aux dispositions du Code de l’Administration territoriale et du Code électoral en vigueur en République du Bénin, et suivant le nouveau mécanisme de désignation par les partis politiques, le Préfet de l’Atacora, Déré Chabi Nah, a procédé, après l’installation du Conseil communal, à la lecture officielle des noms des membres du nouvel exécutif communal.

À cette occasion, SABI DAN Bienvenu a été proclamé maire de Kouandé. Il occupait jusque-là le poste de Premier Adjoint au Maire (PAM) lors de la précédente mandature. Sa désignation consacre une continuité dans la gouvernance locale et capitalise sur l’expérience acquise au sein de l’exécutif sortant.

Toujours par lecture officielle de l’autorité préfectorale, ont été désignés, MAMAM Mounirou, Premier Adjoint au Maire (PAM), BOYAGUI GNINMANGUI Bannan, Deuxième Adjoint au Maire (DAM).

Cette nouvelle équipe aura la responsabilité de conduire l’action communale, d’assurer l’exécution des délibérations du Conseil communal et de mettre en œuvre les politiques locales de développement.

Dans un contexte marqué par de fortes attentes des populations, notamment en matière d’infrastructures, d’accès aux services sociaux de base et de promotion de l’emploi des jeunes, le nouvel exécutif communal est appelé à traduire en actions concrètes les engagements pris.

Avec cette proclamation officielle par l’autorité préfectorale, la commune de Kouandé entame une nouvelle mandature placée sous le signe de la stabilité institutionnelle et du service de l’intérêt général.

14 février 2026 par