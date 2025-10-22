mercredi, 22 octobre 2025 -

1074 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Economie

S&P salue la stabilité économique du Bénin

La note ‘BB-/B’ confirmée assortie de perspective positive




L’agence de notation S&P Global Ratings a confirmé le 17 octobre 2025, la note souveraine du Bénin à ‘BB-/B’, assortie d’une perspective positive. Cette notation de l’agence américaine repose sur la discipline budgétaire du pays, la continuité des réformes économiques et la transition politique qui s’annonce avec clarté.

S&P Global Ratings maintient la note du Bénin à ‘BB-/B’, avec une perspective positive. L’annonce a été faite le 17 octobre 2025. Dans son rapport, l’agence américaine a annoncé une croissance moyenne du PIB réel de 6,1% pendant la période 2025-2028.
Cette dynamique selon S&P, est soutenue par la montée en puissance de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), le dynamisme du Port autonome de Cotonou (PAC), et le lancement de projets pétrolier (Sèmè), et aurifère (Perma), au dernier trimestre de l’année 2025.
Selon l’agence, dans la zone l’UEMOA, le Bénin figure parmi les pays les mieux notés, derrière la Côte d’Ivoire (‘BB’ avec perspective stable). Ceci, grâce à la stabilité institutionnelle et le sérieux de la politique macroéconomique du pays. Le cadre monétaire commun à l’UEMOA et les actions de la BCEAO, qui maintient l’inflation autour de 2,3 %, renforcent selon l’agence, la confiance des investisseurs.

Transition politique et continuité des politiques économiques
Dans un contexte marqué par la présidentielle d’avril 2026, et le retrait du président Talon de la gestion des affaires publiques, le choix de Romuald Wadagni comme candidat des forces politiques de la mouvance présidentielle relève selon l’agence, d’un facteur de continuité dans la mise en œuvre des politiques économiques actuelles. Grand artisan des réformes macroéconomiques au Bénin depuis 2016, le ministre d’Etat selon S&P Global Ratings, s’impose désormais comme le candidat naturel de la continuité, capable de soutenir la poursuite desdites réformes, notamment à travers un troisième Programme d’Actions du Gouvernement (PAG III) et un nouveau programme avec le FMI, attendu après les élections d’avril 2026.
Le rapport de S&P Global Ratings met également en avant, l’adoption par le Parlement Béninois en juillet 2025, de la "Vision 2060", un document de politique et de planification stratégique devant servir de repères aux acteurs politiques qui aspirent diriger le Bénin.

Situation budgétaire et gestion de la dette
Sur le plan budgétaire, le déficit public devrait atteindre 2,9 % du PIB en 2025, contre 3 % en 2024, respectant ainsi les critères de convergence de l’UEMOA. Les projections de la dette publique à l’horizon 2028 selon l’agence, sont estimées à moins de 40 % du PIB, avec un profil de maturité long (84 % des échéances au-delà de cinq ans) et un coût moyen de financement de 3,4 %, inférieur à celui de ses pairs africains notés dans la même catégorie.
S&P met en avant la qualité de la gestion de la dette, la solidité des réserves de trésorerie (près de 10 % du PIB) et les avancées en matière de digitalisation des services publics et de mobilisation des recettes.
En dépit des perspectives positives, l’agence a relevé quelques facteurs de vulnérabilité relatifs entre autres, à une économie encore peu diversifiée ; une forte dépendance du commerce avec le Nigeria (72 % des exportations) ; et des tensions sécuritaires dans le nord du pays. Toutefois, S&P estime que ces risques sont compensés par une gouvernance économique qualifiée de prévisible, prudente et techniquement compétente.
Si les tendances économiques actuelles se confirment, notamment en matière de croissance et de stabilité externe, le Bénin selon S&P Global Ratings, pourrait voir sa note rehaussée à ‘BB’ en 2026.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




James Robinson, Prix Nobel d’économie 2024 attendu à Cotonou


21 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB) 2025 se (…)
Lire la suite

MTN, UBA et JUMO lancent MoMo Kash pour démocratiser l’accès au crédit


21 octobre 2025 par La Rédaction
MTN Mobile Money, en partenariat avec United Bank for Africa (UBA) et (…)
Lire la suite

CDC Bénin lance l’initiative IDERA pour booster l’entreprenariat féminin


21 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) a procédé, (…)
Lire la suite

19 402 quitus fiscaux déjà délivrés par la DGI


18 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Dix-neuf mille quatre cent deux (19 402) quitus fiscaux ont déjà (…)
Lire la suite

CCI Bénin accélère la compétitivité des entreprises avec Business (…)


17 octobre 2025 par Marc Mensah
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a lancé, (…)
Lire la suite

UBA mène le débat économique africain avec un nouveau livre blanc lors (…)


17 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La banque africaine de renommée mondiale, United Bank for Africa (UBA) (…)
Lire la suite

PRIMERO condamnée pour dépôt frauduleux de la marque VAN PUR


14 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a ordonné, le 25 juillet 2025, le (…)
Lire la suite

Une locataire expulsée malgré 2,5 millions F de travaux sur le local


14 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a tranché en faveur des (…)
Lire la suite

Le président de la BAD participe aux travaux à Washington


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), (…)
Lire la suite

L’ananas "Pain de sucre" séduit à l’Expo Osaka 2025


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le public japonais et asiatique a pu découvrir à lors de la Semaine de (…)
Lire la suite

La BOAD lève un milliard d’euros sur le marché international


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a réalisé avec (…)
Lire la suite

Les prouesses qui font la fierté du Bénin


10 octobre 2025 par La Rédaction
La troisième édition du Forum International du Cadre de Vie (FIC) a (…)
Lire la suite

12 508 quitus fiscaux déjà délivrés


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le service des impôts s’active pour la délivrance de quitus fiscaux aux (…)
Lire la suite

Le Prosel, une initiative qui révolutionne la filière salicole au Bénin


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Projet de promotion du sel local iodé (Prosel), mis en œuvre dans (…)
Lire la suite

MSC Vittoria, un géant des mers accoste au port de Cotonou


8 octobre 2025 par Marc Mensah
Le port autonome de Cotonou vient d’inscrire une nouvelle page dans son (…)
Lire la suite

De nouveaux membres nommés au Conseil d’Administration de PADME


6 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Par décret en date du 03 septembre 2025, le chef de l’Etat Patrice (…)
Lire la suite

« Notre offre de crédit aux PME est riche, diversifiée et flexible »


6 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans son escarcelle, UBA BENIN dispose d’une panoplie de produits pour (…)
Lire la suite

Le Port Autonome de Cotonou dévoile ses ambitions


5 octobre 2025 par La Rédaction
Le Port Autonome de Cotonou (PAC) inaugure officiellement son programme (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires