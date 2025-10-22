S&P salue la stabilité économique du Bénin

L’agence de notation S&P Global Ratings a confirmé le 17 octobre 2025, la note souveraine du Bénin à ‘BB-/B’, assortie d’une perspective positive. Cette notation de l’agence américaine repose sur la discipline budgétaire du pays, la continuité des réformes économiques et la transition politique qui s’annonce avec clarté.

Cette dynamique selon S&P, est soutenue par la montée en puissance de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), le dynamisme du Port autonome de Cotonou (PAC), et le lancement de projets pétrolier (Sèmè), et aurifère (Perma), au dernier trimestre de l’année 2025.

Selon l’agence, dans la zone l’UEMOA, le Bénin figure parmi les pays les mieux notés, derrière la Côte d’Ivoire (‘BB’ avec perspective stable). Ceci, grâce à la stabilité institutionnelle et le sérieux de la politique macroéconomique du pays. Le cadre monétaire commun à l’UEMOA et les actions de la BCEAO, qui maintient l’inflation autour de 2,3 %, renforcent selon l’agence, la confiance des investisseurs.

Transition politique et continuité des politiques économiques

Dans un contexte marqué par la présidentielle d’avril 2026, et le retrait du président Talon de la gestion des affaires publiques, le choix de Romuald Wadagni comme candidat des forces politiques de la mouvance présidentielle relève selon l’agence, d’un facteur de continuité dans la mise en œuvre des politiques économiques actuelles. Grand artisan des réformes macroéconomiques au Bénin depuis 2016, le ministre d’Etat selon S&P Global Ratings, s’impose désormais comme le candidat naturel de la continuité, capable de soutenir la poursuite desdites réformes, notamment à travers un troisième Programme d’Actions du Gouvernement (PAG III) et un nouveau programme avec le FMI, attendu après les élections d’avril 2026.

Le rapport de S&P Global Ratings met également en avant, l’adoption par le Parlement Béninois en juillet 2025, de la "Vision 2060", un document de politique et de planification stratégique devant servir de repères aux acteurs politiques qui aspirent diriger le Bénin.

Situation budgétaire et gestion de la dette

Sur le plan budgétaire, le déficit public devrait atteindre 2,9 % du PIB en 2025, contre 3 % en 2024, respectant ainsi les critères de convergence de l’UEMOA. Les projections de la dette publique à l’horizon 2028 selon l’agence, sont estimées à moins de 40 % du PIB, avec un profil de maturité long (84 % des échéances au-delà de cinq ans) et un coût moyen de financement de 3,4 %, inférieur à celui de ses pairs africains notés dans la même catégorie.

S&P met en avant la qualité de la gestion de la dette, la solidité des réserves de trésorerie (près de 10 % du PIB) et les avancées en matière de digitalisation des services publics et de mobilisation des recettes.

En dépit des perspectives positives, l’agence a relevé quelques facteurs de vulnérabilité relatifs entre autres, à une économie encore peu diversifiée ; une forte dépendance du commerce avec le Nigeria (72 % des exportations) ; et des tensions sécuritaires dans le nord du pays. Toutefois, S&P estime que ces risques sont compensés par une gouvernance économique qualifiée de prévisible, prudente et techniquement compétente.

Si les tendances économiques actuelles se confirment, notamment en matière de croissance et de stabilité externe, le Bénin selon S&P Global Ratings, pourrait voir sa note rehaussée à ‘BB’ en 2026.

F. A. A.

