S.E Mohamed Saeed Al Kaabi invite aux partenariats avec les investisseurs émiratis

Sofitel Cotonou Marina Hôtel accueille la 7e édition de Bénin Investment Forum (BIF). La cérémonie d’ouverture, ce jeudi 8 mai 2025, a été marquée par la présence de Son Excellence M. Mohamed Saeed Al Kaabi, Ambassadeur des Émirats Arabes Unis auprès de la République du Bénin.

« Choose Benin », c’est le thème de la 7e édition de Bénin Investment Forum. Il s’agit d’un rendez-vous incontournable qui réunit plus de 300 entrepreneurs, investisseurs africains et partenaires économiques et commerciaux du Bénin. Cet évènement met en lumière les opportunités offertes par le Bénin.

Dans son discours à la cérémonie d’ouverture, Son Excellence M. Mohamed Saeed Al Kaabi, Ambassadeur des Émirats Arabes Unis auprès de la République du Bénin a félicité les organisateurs pour la tenue de cette 7e édition.

L’Ambassadeur a salué les relations bilatérales solides et en constante évolution entre les Émirats Arabes Unis et le Bénin. Il a souligné la volonté commune des deux pays de consolider leur coopération, notamment dans les domaines économiques stratégiques.

Le diplomate émirati a souligné les nombreuses initiatives mises en œuvre par son pays pour favoriser l’investissement et l’entrepreneuriat, citant les infrastructures de pointe, les politiques économiques innovantes et les mesures incitatives compétitives qui positionnent les Émirats comme une destination de choix à l’échelle mondiale. Encourageant les opérateurs économiques béninois à saisir ces opportunités, Son Excellence les a invités à envisager des partenariats ambitieux avec les investisseurs émiratis, dans un esprit de collaboration mutuellement bénéfique.

Ont également pris part à la cérémonie d’ouverture les hauts responsables du gouvernement béninois, notamment Son Excellence le Ministre des Affaires étrangères, Son Excellence la Ministre du Commerce et de l’Industrie, ainsi que Son Excellence la Ministre du Numérique, et des représentants du corps diplomatique dont le Doyen SEM. Rachid Rguibi (Ambassadeur du Maroc), des organisations internationales et régionales accréditées au Bénin.

