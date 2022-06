S.E.M. Rachid Rguibi reçoit le député Dakpè Sossou

M. Dakpè Sossou, 2è vice-président de l’Assemblée nationale a été reçu en audience, ce mardi 14 juin 2022, par S.E.M. Rachid Rguibi, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de sa Majesté Roi du Maroc Mohammed VI.

L’entretien entre les deux personnalités a eu lieu à la représentation diplomatique du Royaume du Maroc à Cotonou.

L’Éducation et la promotion des Mathématiques au profit des apprenants de Lokossa a été au centre des échanges entre S.E.M. Rachid Rguibi, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume du Maroc au Bénin et le 2è vice-président de l’Assemblée nationale Dakpè Sossou, ce mardi 14 juin 2022, à Cotonou.

« J’ai eu l’honneur d’être reçu par son Excellence. Je lui ai exposé mon projet de rendre Lokossa, ville technopôle, suite évidemment à tout ce que nous avons entrepris, de rendre les mathématiques accessibles à tous les élèves des classes de Terminale C et F. C’est pour cela que j’ai cherché à le rencontrer. On a échangé longuement sur les possibilités que le Royaume du Maroc pourrait offrir spécialement à Lokossa puisque le Maroc entretient de très longues années de relations avec notre pays, des relations bien serrées », a indiqué Dakpè Sossou, 2è vice-président de l’Assemblée nationale à l’issue de l’audience.

L’élu de la 18è circonscription électorale sort de cette audience « très heureux ». Son objectif, a-t-il souhaité, est d’ « insérer Lokossa dans les relations entre le Bénin et le Maroc » pour « apporter des fruits » à la génération actuelle et aux générations à venir.

L’honorable Dakpè Sossou n’exclut pas les actions sociales telles que la construction de centres de santé, matériels de santé, construction de salles de classe et même l’octroi de prix à des jeunes filles laborieuses ayant reçu le BAC avec grand succès ainsi qu’à leurs familles.

Les doléances du député Dakpè Sossou ne sont pas restées sans écho favorable auprès de son Excellence Rachid Rguibi, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de sa Majesté roi du Maroc Mohammed VI.

