Rufino d’Almeida soulage les peines des écoliers de Kpatalocoli

Ce mardi 03 octobre 2023, le maire de la ville de Bohicon, Rufino d’Almeida soutenu par ses partenaires de l’association MJ pour l’enfance, a inauguré un module de 03 salles de classes, équipé de bureau et magasin, et une toilette à double cabine à l’école primaire publique de Kpatalokoli, dans le 1er arrondissement.

Le maire de la ville de Bohicon poursuit l’objectif de 100 salles de classes aux écoles de la ville carrefour d’ici 2026. Ce mardi 03 octobre, l’autorité communale a procédé à l’inauguration d’un module de 03 salles de classes à l’EPP de Kpatalocoli. L’infrastructure scolaire mise en service est équipée de bureau et magasin, et d’une toilette à double cabine. Elle a été réalisée avec le soutien de l’association MJ pour l’enfance.

Un acte fort qui dénote de la volonté du maire à améliorer les conditions de travail des apprenants. Les fils et filles de Bohicon, de l’intérieur comme de l’extérieur, ont exprimé leur satisfaction à Rufino d’Almeida pour ses œuvres de développement.

