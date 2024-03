Rufino d’ALMEIDA rassure les populations impactées par le PAVICC

A la tête d’une délégation composée de son directeur de cabinet et du coordonnateur du projet PAVICC, le maire de la commune de Bohicion, Rufino d’ALMEIDA s’est rendu en fin de semaine à Todo, une localité de l’arrondissement de Sodohomey, et impactée par le projet. Le but visé est d’examiner les revendications des habitants.

La mise en œuvre du PAVICC expose les populations de Todo, dans l’arrondissement de Sodohomey à certaines difficultés. Une équipe communale conduite par le maire s’est rendue dans le village jeudi 07 mars dernier. Il s’agit selon Rufino d’ALMEIDA, de la difficulté d’accès à certaines habitations du fait de l’érection du collecteur de crête. A cela s’ajoute les problèmes liés au garde-corps, qui relèvent selon lui, des questions sécuritaires.

Face à ces difficultés, le coordonnateur du projet, Abraham AVAKOUDJO a apporté quelques clarifications. Il a évoqué les difficultés d’ordre administratives, que l’administration du projet gère au mieux avec les élus. D’autres par contre relèvent du plan de gestion sociale et environnementale pour lesquelles la pression est mise sur l’entreprise en charge de l’exécution.

Le coordonnateur a par ailleurs rassuré les populations que les doléances qui nécessitent un réajustement du projet seront étudiées. Une grosse partie d’entre elles trouveront leur réponse sur le projet qui n’a pas encore démarré, a fait savoir Abraham AVAKOUDJO exhortant celles-ci à la patience en attendant que le gouvernement boucle le financement pour que d’ici là, la partie qui n’est pas revêtue soit revêtue sur le collecteur et que les soucis et les appréhensions soient traités.

Le message de la délégation du maire selon le chef de l’arrondissement de Sodohomey, est compris. Dans les jours à venir, ce qui est possible sera fait à la satisfaction de toute la population, a confié Patrice AGONHESSOU.

9 mars 2024