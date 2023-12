Rufino d’Almeida lance la Foire internationale de Bohicon

Le maire de la ville de Bohicon, Rufino d’ALMEIDA a procédé au lancement officiel de la 2e édition de la Foire internationale de Bohicon mardi 19 décembre 2023. La cérémonie officielle de lancement a été marquée par la présence de Auguste AÏHOUHIN, président de la CCZ, des responsables de structures déconcentrés de l’Etat, conseillers communaux, sages et têtes couronnées de la commune de Bohicon, et d’autres personnalités.

La 2e édition de la Foire internationale de Bohicon officiellement lancée. Cette 2e édition qui a pour cadre l’esplanade de la Société des Huileries du Bénin (SHB) va durer 02 semaines. Elle sera l’occasion pour les producteurs locaux, nationaux et internationaux, de présenter leurs différents produits au public de Bohicon et des environs.

Au nom des têtes couronnées, dah Adjahouisso Ahossou YEMENOU a réitéré l’engagement de la chefferie traditionnelle à accompagner le maire de la ville carrefour, dans ses initiatives de développement.

Dans le département du Zou comme dans tout le Bénin, la foire commerciale permet de promouvoir les productions locales, a souligné pour la part, le président de la CCZ, saluant l’initiative.

Pour Rufino d’ALMEIDA, point question d’enrichir les producteurs d’autres localités au détriment de ceux de sa commune. « Il est temps pour nous d’éviter d’enrichir les autres pays car nos frère et sœurs produisent en qualité et en quantité. Il faut leur donner un espace de présentation de leurs produits », a-t-il indiqué rappelant le but de la « foire biennale » qui, d’après lui, « met la lumière sur les productions locales. L’autorité communale a annoncé par la même occasion que la foire internationale de Bohicon à partir de l’année prochaine, aura lieu de façon annuelle.

