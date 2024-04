Rufino d’Almeida lance ‘’Bohicon Ville Lumière’’

‘’Bohicon Ville Lumière’’ entre dans sa phase active. Le maire Rufino d’Almeida a procédé au lancement du projet fin mars 2024 lors d’une conférence de presse.

Vers la résolution du problème d’éclairage public à Bohicon, ville située dans le département du Zou, dans le sud-Bénin. Ceci, grâce au projet ‘’Bohicon Ville Lumière’’ initié par le maire pour l’éclairage des quartiers de la ville.

Le projet prévu pour durer deux ans, est mis en œuvre depuis janvier 2024. L’objectif visé est de parvenir à éclairer tout au moins la moitié des quartiers de la ville carrefour, et les marchés Sèhi et Ganhi.

Le projet ‘’Bohicon Ville Lumière’’ est financé par le budget communal, et plusieurs autres partenariats.

