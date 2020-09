Rufino d’Almeida interdit les chargements hors parcs

Plus de chargements hors parcs à Bohicon. Le maire Rufino d’Almeida l’a notifié aux syndicats de conducteurs de taxis-auto des gares routières de la commune au cours d’une séance tenue lundi 21 septembre 2020. La séance a connu également la présence du préfet du Zou Firmin Kouton.

Selon le maire Rufino d’Almeida rapporté par l’ABP, « les chargements hors parcs ont un impact négatif sur la santé des caisses communales et bloquent en partie la bonne exécution du plan de développement communal ».

A l’en croire, « la grande gare routière de Bohicon rapporte moins de 200 000 FCFA par mois dans les caisses de la commune, malgré les millions qui sont brassés là »

Les chargements hors parc ne favorisent pas aussi la sécurité des personnes et des biens. Pour lui, il faut « fermement mettre fin aux chargements hors parcs et y veiller à tous les niveaux ».

Le préfet Firmin Kouton a invité les responsables syndicaux à « veiller sur l’application stricte de cette décision importante du maire pour le bien de tous, afin de ne pas s’exposer à la répression ».

Les responsables syndicaux ont promis jouer leur partition.

