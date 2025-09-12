vendredi, 12 septembre 2025 -

1081 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Retrait des fiches de parrainage pour la présidentielle 2026

Rufino d’Almeida boucle la boucle à la CENA

186 fiches de parrainages retirées




La Commission électorale nationale autonome (CENA) vient de franchir une étape importante dans le processus d’organisation de la présidentielle de 2026. Les 186 fiches de parrainage ont été distribuées aux élus. La derniére a été retirée, ce vendredi 12 septembre, par le maire de Bohicon Rufino d’Almeida.

La distribution de formulaire de parrainage entamée il y a quelques jours à la CENA, s’est achevée ce vendredi 12 septembre 2025. Le maire de la ville de Bohicon, Rufino d’Almeida, est le dernier élu à recevoir le précieux document.
Du côté de la CENA, c’est la satisfaction totale pour cette première étape qui s’est déroulée en toute transparence et dans les délais, conformément aux dispositions légales.
Au total, 186 fiches de parrainage ont été distribuées aux maires et députés qui à leur tour, les mettront à la disposition des duos candidats pour l’élection présidentielle du 12 avril 2026.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Les véhicules à vitres teintées ’’non conformes’’ interdits dès Octobre


12 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les véhicules aux vitres opaques teintées sont interdits de circulation (…)
Lire la suite

L’acte de décès gratuit à l’ANIP jusqu’au 12 novembre


12 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Directeur général de l’Agence Nationale d’Identification des (…)
Lire la suite

ANIP offre des services gratuits du 13 au 16 septembre


12 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) a annoncé la (…)
Lire la suite

Les électeurs appelés à vérifier leur inscription du 13 au 28 septembre


11 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Liste Electorale Informatisée provisoire sera accessible dans tous (…)
Lire la suite

Des ouvriers de SINOHYDRO en colère pour salaires impayés


11 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Des employés sur les chantiers d’asphaltage à Parakou ont manifesté, (…)
Lire la suite

Une pétition en ligne exige la libération du journaliste Sossoukpè


11 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une pétition citoyenne circule depuis quelques jours pour exiger la (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


10 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Voici les décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 10 (…)
Lire la suite

La circulation anarchique des véhicules à bras interdite


9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Interdiction de la circulation anarchique des véhicules à bras (…)
Lire la suite

Nouveau report des phases psychotechniques et écrites du concours douane


8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La douane béninoise a annoncé le report des épreuves psychotechniques (…)
Lire la suite

Voici ce qu’ a coûté le sauvetage du bus à Thio


7 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Rabiou Assouma, chef du département des risques et catastrophes de (…)
Lire la suite

Recrutement de 115 fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse


6 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le gouvernement béninois à travers le ministère du Cadre de Vie lance (…)
Lire la suite

Sélection des nouveaux membres des CTIS


6 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire lance un appel à (…)
Lire la suite

Report des épreuves psychotechniques pour les candidats retenus


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Initialement prévues les 5 et 6 septembre 2025, les épreuves (…)
Lire la suite

74 formulaires de parrainage retirés en deux jours


3 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a entamé, mardi 2 (…)
Lire la suite

La DGI digitalise le quitus fiscal


3 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Direction générale des Impôts (DGI) annonce que sa plateforme de (…)
Lire la suite

Le Bénin lance un programme contre les mariages d’enfants


3 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a annoncé la mise en place d’un Programme national de (…)
Lire la suite

70 véhicules interceptés pour surcharge


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Soixante dix (70) véhicules ont été interceptés pour chargement hors (…)
Lire la suite

Emmanuel Golou n’est plus


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’ancien ministre et 2e vice-président du Conseil économique et social (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires