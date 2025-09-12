Rufino d’Almeida boucle la boucle à la CENA

La Commission électorale nationale autonome (CENA) vient de franchir une étape importante dans le processus d’organisation de la présidentielle de 2026. Les 186 fiches de parrainage ont été distribuées aux élus. La derniére a été retirée, ce vendredi 12 septembre, par le maire de Bohicon Rufino d’Almeida.

Du côté de la CENA, c’est la satisfaction totale pour cette première étape qui s’est déroulée en toute transparence et dans les délais, conformément aux dispositions légales.

Au total, 186 fiches de parrainage ont été distribuées aux maires et députés qui à leur tour, les mettront à la disposition des duos candidats pour l’élection présidentielle du 12 avril 2026.

